Sénégal: Mamadou Gueye, tête de liste de la convention citoyenne Neneen - «Nous ne sommes pas des politiciens»

Sur les raisons de son optimisme, cet inspecteur des Impôts et domaines trouve que sa liste est composée de femmes et d'hommes de conviction, «qui ne sont pas dans les calculs politiciens». Mieux, il dira que tous les choix de sa liste «sont non seulement réfléchis, mais aussi motivés». Pour ce faire, il a fait une petite ébauche des propositions de loi qu'ils (lui et ses compagnons) mettront sur la table de l'Assemblée nationale. Il s'agit, à son avis, de proposer des lois pour l'amélioration de l'environnement économique, notamment en mettant sur pied un Parquet financier indépendant. Poursuivant, il renseigne qu'une loi sera également proposée pour réformer le climat des affaires pour les Sénégalais, non sans indiquer que «dans le Pse, les Sénégalais ne se retrouvent pas dans les ressources qu'il génère».

Invité à s'expliquer sur les raisons qui les ont poussé à cavaler seul, sans entrer dans les nombreuses coalitions politiques qui existent ça et là en prélude des élections législatives, la tête de liste de la Convention citoyenne "Neneen" a jeté des pierres dans le jardin des hommes politiques. En effet, face à la presse, le président du parti Convention citoyenne "Neneen" a indiqué que sa formation politique n'a pas intégré lesdites coalitions car les membres qui la composent ne sont pas des «politiciens». Il a ainsi expliqué que pour certains acteurs politiques, la définition de politicien «est celui qui cherche à duper l'autre». Donc, selon lui, leur parti a préféré s'éloigner de ceux-là «qui disent une chose et croient à son contraire».

En conférence de presse hier, Mamadou Gueye, président dudit parti, explique les raisons de son choix de s'éloigner des coalitions politiques, par le fait que lui et ses partisans ne soient pas des «politiciens», non sans indiquer que dans la logique de certains acteurs politiques, le sens de politicien est «celui qui cherche à duper l'autre».

