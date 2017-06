Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi Premier Ministre en septembre ?

Felix Tshisekedi, cadre de l'UDPS et membre du Rassemblement lors de travaux du dialogue national inclusif à Kinshasa, le 13/12/2016. Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des informations ou rumeurs en circulation depuis le dernier week-end sur les réseaux sociaux font état de la reprise de contacts entre le Palais de la Nation et Limete, dans le style de ceux ayant mis face à face, à Venise (Italie) et Ibiza (Espagne) en 2015, des émissaires de Joseph Kabila et ceux d'Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. rapprochement supposé viserait, indique-t-on, à rechercher une nouvelle voie de sortie à la crise politique et institutionnelle née de l'application controversée de l'Accord du 31 décembre 2016 et de son Arrangement Particulier.

Des sources officieuses, difficiles à vérifier, soutiennent que Félix Tshisekedi en personne, président du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, aurait été approché par des délégués de la Majorité Présidentielle, qui lui auraient de prendre la direction du Gouvernement en septembre 2017, en vue d'être investi Premier ministre par l'Assemblée Nationale au cours de la session ordinaire du Parlement qui s'ouvrira le même mois.

Un des termes de ce projet de deal politique fixerait la durée de Transition à 24 mois. Selon ce schéma, les élections, présidentielle, législatives nationales et provinciales, pourraient tenir vers le mois d'avril 2019. L'autre condition qu'aurait posée Majorité Présidentielle pour laisser la Primature à l'UDPS l'éjection des ténors du G7 du Rassemblement, à savoir Moïse Katumbi,

Pierre Lumbi, Gabriel Kyungu, Olivier Kamitatu, Christophe Lutundula,

José Endundo, Dany Banza et Christian Mwando). La présence de dissidents de la famille politique du Chef de l'Etat au sein de méga-plate forme de l'Opposition, semble-t-il, gênerait cette dernière dans sa volonté de cohabitation non conflictuelle l'UDPS au cours d'une transition devant déboucher sur des réellement libres, transparentes et apaisées.

Ainsi, l'équipe ministérielle que conduit Bruno Tshibala depuis le mai 2017, date de son investiture par la chambre basse du Parlement,

serait en sursis pour encore trois ou quatre mois. On laisse que malgré des velléités verbales de résistance, la Présidentielle ferait grand cas des pressions destinées à la ramener sur le chemin de l'Accord du 31 décembre 2016,

tel que signé sous l'égide de la Cenco (Conférence Nationale du Congo) et un des gestes de sa bonne foi serait permettre à Félix Tshisekedi de diriger le futur gouvernement Transition.

L'UDPS parle de faux bruits

Contacté par Le Phare au sujet de tout ce qui se raconte au sujet prétendues négociations en coulisses entre des envoyés spéciaux de Majorité Présidentielle et le président du Rassemblement, Kabuya, porte-parole de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Social), les a démenties de la manière la plus formelle. A l' croire, Félix Tshisekedi n'est nullement tenté par une Primature prendre comme un cadeau du prince, en violation de l'Accord du décembre 2016 et de l'Arrangement Particulier.

Tous ceux qui comptent sur un acte de trahison du fils d' Tshisekedi, a-t-il martelé, se trompent d'époque et de politique.

L'interlocuteur du Phare a également démenti l'affirmation laquelle Félix Tshisekedi aurait éconduit des émissaires du Chef l'Etat ayant pris langue avec lui, leur recommandant de s'adresser la Cenco pour un nouveau rapprochement entre les signataires l'Accord de la Saint Sylvestre. Augustin Kabuya affirme que Président du Rassemblement n'avait personne à éconduire car n' échangé avec aucun délégué de la Majorité Présidentielle.

Tout ce que reconnaît le porte-parole de l'UDPS, c'est une série contacts intervenus le lundi 29 et le mardi 30 mai 2017 entre délégation du Rassemblement composée de Félix Tshisekedi, Fayulu et Christophe Lutundula et des représentants de l' Africaine, de la Conférence Internationale pour la Région des Lacs, de la SADC (Communauté de Développement de l'Afrique Australe),

de l'Union Européenne, des Nations Unies, le ministre angolais Affaires Etrangères ainsi que des diplomates accrédités à Kinshasa. cette occasion, des experts de l'Union Africaine, de la CIRGL et de SADC ont tenté de convaincre le Rassemblement de prendre le train la Transition déjà en marche, sous prétexte que l'essentiel d'organiser des élections selon un calendrier électoral à entre forces politiques et sociales congolaises signataires l'Accord du 31 décembre 2016. Cette position était opposée à celle des Nations Unies, de l'Union Européenne et même l'Angola, plutôt attachées à l'Accord du 31 décembre 2016, du coulé en Résolution (2348) au niveau du Conseil de Sécurité Nations Unies.

Augustin Kabuya a fait savoir que Félix Tshisekedi et ses politiques au sein du Rassemblement s'en tiennent au respect testament politique d'Etienne Tshisekedi, qui consiste à l'Etat de droit en RDC, sur fond de l'alternance démocratique sommet de l'Etat.