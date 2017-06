Ainsi, pour la première édition de la foire, les organisateurs envisagent d'accompagner l'ouverture de 50 stands. Dans ce lot, 20 stands seront ouverts durant les trois (3) premiers jours. Des moments forts qui, selon Adama Keita, le représentant de PPAAO au Sénégal, seront précédés de la tenue d'un panel sur la productivité et la certification et d'une autre tribune du genre axée cette fois-ci sur le financement.

Cependant ouverte aux pays membres du PPAAO, cette foire est aussi un cadre potentiel permettant la réalisation partout dans les périmètres champêtres du PPAAO de productions améliorées capables de booster le rendement et assurer une sécurité alimentaire en riz, mil, Sésame, entre autres dans cette partie de l'Afrique. Ce sont en effet des semences qui ont été conventionnées depuis la pré-base et qui sont aussi appelées à être développées en fonction de la politique de l'Etat et la mise en oeuvre du projet d'appui à la certification des semences.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, en partenariat avec le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, (PPAAO/WAAPP) et leurs collaborateurs techniques locaux démarrent à partir de ce jour, lundi 6 juin, une foire à vocation agricole dans la capitale du Saloum.

