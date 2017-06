Sénégal: Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar - Un nouveau sanctuaire a Popenguine en... 2018

Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, a révélé hier, lundi, durant la cérémonie officielle de la 129Ième édition du pèlerinage marial de Popenguine, que le retard apporté dans l'érection d'un nouveau sanctuaire lui incombe.

En effet, il a fait part de son souci de soumettre de nouveaux plans et des études techniques, suite à l'engagement du gouvernement de construire des logements pour améliorer les conditions de séjour des pèlerins.

A l'en croire, à la prochaine édition, son vœu peut être réalisé avec un nouveau sanctuaire. Il a évoqué dans la foulée la disponibilité du président de la République à accompagner les communautés religieuses. L'Archevêque de Dakar a pris référence sur les écritures saintes pour insister sur l'amour de Dieu à travers Marie. Il a salué les efforts dans le sacerdoce avec l'évocation de Marie en langue peul (ethnie du Sénégal).

Selon ses propos, la protection de la famille incombe à tous surtout pour faire face aux influences malveillantes. Monseigneur Benjamin Ndiaye a invité enfin à la tenue d'élections apaisées transparentes et démocratiques et pour lui, cela incombe à chacun. Monseigneur Benjamin Ndiaye a prié enfin pour la paix et la prospérité, en plus d'un hivernage fécond et pluvieux avec des prairies verdoyantes. Pour lui, les visites effectuées à Touba, Tivaouane et Thiès entrent dans la dynamique de fraternité et des prières pour le pays.