Sénégal: Candidat malheureux à la tête de BBY à Dakar - Abdoulaye Diouf Sarr «accepte de jouer le jeu»

Pressenti par certains pour diriger la liste départementale de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à Dakar, le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, qui ne l'a finalement pas été, dit ne pas croire aux individualités.

Face à la presse hier, vendredi, en marge du lancement des travaux du projet Promo-ville dans sa commune, il a assuré qu'il allait jouer pleinement son rôle pour la victoire de la liste de Bby à Dakar, devant des femmes acquises à sa cause.

Le vote-sanction, brandi dans quelques localités par certains militants et responsables de l'Alliance pour la République (Apr) «zappés» des investitures sur la liste de la coalition présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), ne se fera pas à Yoff. C'est du moins, ce qu'a fait comprendre le maire de Yoff, pourtant écarté de la tête de liste départementale de Dakar, comme l'avaient pressenti certains de ses proches. Le ministre de la décentralisation, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait savoir que s'il est dans l'équipe de Dakar et qu'il jouera «le jeu qu'il faut pour que le chef de l'Etat ait une majorité écrasante à Dakar». Des mots qui ont déclenché les applaudissements des nombreuses femmes, donnant ainsi des allures de meeting à la cérémonie de lancement des travaux du projet Promo-ville dans la commune de Yoff.

Invité par ailleurs à se prononcer sur la position qu'il occupe dans cette équipe mise en branle pour la conquête de Dakar aux législatives de juillet, le ministre s'est voulu prudent. Il a précisé ainsi que rien n'est encore officielle, faisant référence à la publication très prochaine des listes. Donc, en tant que scientifique, il dit préférer se baser sur du concret pour se prononcer. «Bientôt, on aura les listes définitives et chacun va apprécier», indique-t-il. Pour le moment, «je ne connais pas de zappés ni de confirmés», indique-t-il avant de préciser que «quels que soient les postes que les uns et les autres vont occuper, on se mettra tous en rang de bataille pour que l'équipe de Dakar gagne». Il a par conséquent fait comprendre que pour ces élections, l'essentiel est la gagne de l'attelage qui sera choisie pour la liste départementale. Donc, à son avis, quelle que soit la tête de liste, c'est l'équipe qui va gagner. Sur ce point d'ailleurs, il déclare que «je ne crois pas aux individualités, je crois aux équipes».

GESTION DES FRUSTRES DE BBY

Quid des nombreux frustrés dans la coalition Bennoo Bokk Yaakaar? Sur cette question, le ministre ne semble pas s'émouvoir. En effet, selon lui, il n'y a jamais de problèmes, mais plutôt des équations mal posées. Le moment venu, rassure-t-il, «nous allons essayer de faire comprendre que la seule chose qui vaille est que la majorité soit donnée au Pse, au Président».

Se prononçant, en outre, sur les chances de la coalition présidentielle à ces élections, Abdoulaye Diouf Sarr trouve que les Dakarois sont suffisamment avertis, matures politiquement et comprennent les enjeux pour soutenir la liste de Benno. Parce que, à son avis, «c'est cette liste-là qui permettra au chef de l'Etat de consolider le développement économique du Sénégal». Mieux, il est d'avis qu'elle permettra également de donner une grande majorité au Pse et au Président «pour qu'il poursuive sa vision parce que le Sénégal est sur l'orbite de l'émergence, qu'il faut poursuivre et consolider». Il s'agit, pour lui, de projets tel que celui de la modernisation des villes, Promo-ville, dont il a procédé au lancement des travaux hier, vendredi 2 juin, dans sa commune.