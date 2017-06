Tout d'abord, aucun véhicule n'est vidangé tous les mois. Chaque véhicule fait une vidange tous les 5 000 kilomètres. Ce qui fait que de nombreuses voitures peuvent rester 2 ou 3 mois voire plus sans faire de vidange. Ensuite, pour les chiffres avancés, il s'agit d'une pure affabulation», avait dit Awa Niang. En contre-attaque, Me El Hadji Diouf avait convoqué la presse pour apporter ses « preuves » sur cette affaire de surfacturation des vidanges à l'Assemblée nationale. Il avait par ailleurs, descendu le vice questeur Awa Niang dans cette affaire de surfacturation des vidanges.

Pour rappel, le député El hadji Diouf accusait avant-hier l'Assemblée nationale de surfacturation de l'ordre de 30 millions de F Cfa sur l'entretien fictif de son parc automobile. Ces accusations avaient poussé Awa Niang, 2ème questeur de l'Assemblée nationale, à porter la réplique au leader du Ptp (Parti des travailleurs et du peuple). «Ces affirmations sont erronées et défient tout bon sens. Il n'y a ni vidange à 180 000 F Cfa ni 30 millions de F Cfa détournés à l'Assemblée nationale, sauf dans l'imagination fertile d'un parlementaire pour qui seules comptent les bombes verbales sans rime ni raison.

En effet, le Forum du justiciable a adressé au procureur de la République une requête aux fins d'ouverture d'une information judiciaire suite aux révélations du député Me El Hadj Diouf concernant de supposés délits de surfacturation et de détournement de deniers publics à l'Assemblée nationale. Boubacar Bâ et cie ont justifié cette volonté exprimée de l'ouverture d'une enquête sur cette affaire afin que le contribuable sénégalais soit édifié sur la gestion des ressources financières du pays.

