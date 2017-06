press conference

La Coordination des associations de presse du Sénégal (Cap), en conférence de presse hier, vendredi 2 juin, a réclamé le projet de loi portant code de la presse avant son examen par les députés. Selon Mamadou Ibra Kane et compagnie, les associations de presse n'ont aucune idée du texte qui a été validé par Macky Sall et son gouvernement.

Après l'adoption en conseil des ministres du projet du code de la presse, la Coordination des associations de la presse du Sénégal (Cap), a fait face à la presse hier, vendredi 2 juin, pour dénoncer sa méconnaissance du texte approuvé par le chef de l'Etat et ses ministres. «Nous, acteurs des medias, nous ne connaissons pas, pour le moment, ce que contient le projet du code de la presse examiné et adopté en Conseil des ministres. Par conséquent, on ne peut pas parler de projet du code consensuel», déclare Mamadou Ibra Kane porte-parole du jour de la Cap.

Par conséquent, poursuit-il, la position de la Cap est d'avoir le texte avant son adoption à l'Assemblée Nationale en procédure d'urgence. Et de souligner que « le ministère de la culture et de la communication, Mbagnick Ndiaye avait pris l'engagement qu'avant tout dépôt du projet de code de la presse sur la table du gouvernement, qu'il sera partager avec les acteurs des medias ». Ce qui n'a pas été fait, dit-il. Selon toujours Mamadou Ibra Kane, le ministre de tutelle avait décidé de discuter avec les acteurs des médias à travers un calendrier qu'il devait lui-même établir. «Mais jusqu'à présent aucune rencontre n'a eu lieu entre les autorités ministérielles et les membres de la Cap», regrette le porte-parole du jour de la Cap.

Dans leur face à face avec les journalistes, les membres de la Cap sont aussi revenus sur la gestion de la Maison de la presse. Ils ont réaffirmé leur requête consistant à confier la gestion des lieux aux acteurs des médias, comme c'est le cas dans tous les pays du monde. Pour rappel, le code de la presse adopté mercredi dernier en conseil des ministres marque une étape dans un long combat pour l'amélioration de l'exercice de la profession journalistique. Depuis huit ans, les acteurs des médias réclament son adoption qui avait achoppé sur le point relatif à la dépénalisation des délits de presse.