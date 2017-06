Dans son homélie du jour, l'évêque de Kolda, Mgr Jean Pierre Bassène a appelé les hommes politiques à une campagne électorale « paisible et élégante » en vue des prochaines joutes législatives. A la jeunesse, il a demandé d'aller voter massivement en respectant scrupuleusement le choix de leur conscience. Il a en outre fait cas de la recrudescence des violences causée d'une partie par la perte de nos valeurs et par la démission des parents dans l'éducation des enfants. Des propos tenus hier, lundi, lors du 129ème pèlerinage Marial de Popenguine.

La société actuelle est en proie à la violence, à la recrudescence de la délinquance au niveau de la jeunesse, à des sc-nes de ménages politiques et autres, a constaté en premier lieu Mgr Jean Pierre Bassène. Pour autant, à l'approche des élections législatives qui auront lieu au mois de juillet, l'évêque de Kolda qui présidait hier, lundi, la messe du 129ème pèlerinage marial de Poponguine a lancé un vibrant appel à la paix et au calme. Dans la foulée, le pasteur du diocèse de Kolda a invité « les politiciens s'ils veulent l'entendre à une campagne électorale paisible et élégante en vue des prochaines joutes législatives ».

Toutefois, Mgr Jean Pierre Bassène a déclaré que tous les protagonistes de cette prochaine campagne ont suffisamment de quoi se munir dans ce sens. « Ils ont les valeurs de notre culture qui prônent le respect de l'autre et de sa dignité. Ces derniers ont les préceptes de leurs religions respectives qui bannissent l'insulte, la diffamation, et autre outrage à l'égard d'autrui. Oublier cela ou l'ignorer constituerait une grave menace à l'écologie humaine ou à la couche d'ozone éthique abimée, et n'offrirait nullement une sécurité pour la jeune génération de notre pays ou celle à venir qui a tout à apprendre de l'exemple des ainés », a-t-il souligné. S'adressant aux jeunes, l'évêque a demandé de prendre l'exemple sur Marie qui a répondu à l'appel lors du recensement. A cet effet, il a attesté que « Marie nous invite à aller voter massivement en respectant scrupuleusement le choix de notre conscience».

Revenant sur la violence sur toutes ses formes, l'évêque de Kolda a soutenu : « nous le savons, la violence sous toutes ses formes est comme une mauvaise herbe qui pousse plus rapidement que la bonne semence, qu'elle risque d'étouffer à la longue ». Pour le prélat, les parents, la famille, la communauté ont une grande part de responsabilité dans une situation qui est due dans la majorité des cas à un abandon des parents dans l'éducation de leurs enfants. « La montée en puissance de la délinquance et de la violence dans nos communautés a, sans aucun doute, son explication, du moins en partie dans cette démission de la société en matière d'éducation collective», a-t-il ainsi précisé. Avant d'appeler les parents à un retour à nos valeurs et à prendre Marie comme modèle dans l'éducation de leurs enfants. «Comme Marie, ayons foi à nos valeurs culturelles et pratiquons-les», a-t-il avancé.

A contrario, le pasteur de Kolda a aussi appelé les Sénégalais à avoir une oreille attentive aux appels ponctuels de nos gouvernants qui les invitent à être coresponsables de leur sécurité individuelle et collective en dénonçant toute attitude suspecte qui pourrait représenter un danger pour la société. « Comme Marie et Joseph, désirons la présence de Dieu dans nos cultures et au sein de nos familles, car il peut en être absent avec des risques certains en conséquences. Une société sans Dieu serait comme une maison hantée. Soyons des familles et communautés porteuses de Dieu, au cœur de la société, dans l'accomplissement de nos devoirs civiques» a exhorté le guide.