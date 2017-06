Augustin Tine, le ministre des Forces armées, a dirigé hier la délégation officielle lors de la cérémonie officielle de la 129ième édition du pèlerinage marial de Popenguine. Il a invité les chefs religieux à poursuivre la promotion quotidienne des valeurs doctrinales de nos religions pour couper la voie aux sirènes de l'intolérance, des extrémistes et de la haine, aux dérives du terrorisme et des guerres fratricides. Effleurant les législatives, il a tenu à rappeler les propos du président Macky Sall invitant les acteurs à la retenue dans les actes et les propos pour éviter les dérives.

Pour Augustin Tine, la 129ième édition du pèlerinage marial de Popenguine a une double particularité. Elle correspond d'une part à la période du Ramadan vécu dans la ferveur par les musulmans et d'autre part au 25ième anniversaire de la venue du pape Jean Paul II au Sénégal.

Selon lui, cela est assez suffisant pour saluer la bénédiction du Seigneur sur les merveilles qu'il accomplit pour le Sénégal. Le chef de la délégation officielle a rappelé par ailleurs les propos du Saint Père sur le dialogue interreligieux dans notre pays et la joie véritable qu'il affichait, lors de sa rencontre à la Chambre des Commerces de Dakar, avec les représentants des communautés musulmanes du Sénégal. Abordant le thème de la présente édition du pèlerinage marial : « Marie, Mère et Educatrice, modèle pour nos familles et nos communautés », il a dit le considérer comme une source d'inspiration de nos modèles éducatifs à l'instar de la Sainte Vierge, Reine, Mère et Epouse modèle qui consolident les familles en proie à des difficultés et à des pertes de valeurs, une source vive d'inspiration. Selon le ministre Tine, la mère éducatrice reste le support d'une société plus juste et plus harmonieuse.

Ainsi, il a évoqué le sacrifice des jeunes bravant les difficultés pour venir célébrer Marie, image d'une jeunesse disciplinée et obéissante. La cérémonie officielle de la 129ième édition du pèlerinage marial de Popenguine a enregistré la présence de l'ambassadeur du Congo et celle du gouverneur de Thiès, de Abdou Ndendé Sall, secrétaire d'Etat chargé des réseaux ferroviaires, de Benoît Bambou, ministre(conseiller, de Jean Pierre Senghor, ministre-conseiller, de M. Mamadou Mansour Thiandoum, maire de Poponguine ,de Mme Hélène Tine, député à l'Assemblée Nationale, de M. Talla Sylla, maire de Thiès et autre Saër Ndao, préfet de Mbour. Une délégation de chefs religieux musulmans (Serigne Dakar, famille omarienne, représentant de l'Imam de Popenguine et du bureau du Conseil National du Laïcat).