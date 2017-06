Congo-Kinshasa: Le procès des assassins présumés de deux experts de l'ONU débute à Kananga

Envoyés par le secrétaire général de l'ONU pour enquêter sur l'existence des fosses communes au Kasaï Central, Michael Sharp et Zaida Catalan ont été enlevés puis tués dans cette province au mois de mars.

Hier lundi 5 juin, le tribunal militaire de garnison de Kananga a ouvert l'audience du procès qui oppose le ministère public aux deux prévenus inculpés dans l'assassinat de l'Américain Michael Sharp et la Suédo-chilienne Zaida Catalan, deux experts envoyés par le secrétaire général de l'ONU pour enquêter sur les violences qui sévissent dans la province du Kasaï Central.

Il sied de noter que ces experts ont été tués au mois de mars de cette année dans cette province du centre de la République démocratique du Congo, devenue le théâtre d'une rébellion qui y est enregistrée depuis septembre 2016.

Mais à peine ouverte, l'audience a été renvoyée au lundi 12 juin 2016 suite à une exception soulevée par Me Trésor Kabangu, avocat de la défense.

Comme griefs, Me Trésor Kabangu, qui s'est confié à l'Agence France presse (AFP), a fait savoir que l'organe de la loi poursuit ses clients pour crime de guerre par meurtre, crime de guerre par mutilation, terrorisme, et participation à un mouvement insurrectionnel. Concernant le nombre de suspects, la justice militaire a fait savoir au mois de mai dernier que seize personnes étaient incriminées dans cette affaire.

Tribunal incompétent pour crimes de guerre

Quant à la cause du renvoi, la défense a soulevé le préalable de l'incompétence du tribunal. En effet, Me Trésor Kabangu a argué qu'un tribunal militaire de garnison n'est pas habilité à juger le crime de guerre. Ainsi, il a estimé que la détention de ses clients est irrégulière. Il s'est donc ainsi adressé aux juges militaires : « Il faut régulariser la détention, et nous souhaitons que ce procès soit un combat loyal ».

Comme souligné plus haut, l'Américain Michael Sharp et la Suédo-chilienne Zaida Catalan, deux experts missionnés par le secrétaire général de l'ONU pour enquêter sur les violences dans la province du Kasaï Central, secouée par la rébellion de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire, avaient été enlevés le 12 mars 2017 et leurs corps ont été retrouvés 16 jours plus tard dans une fosse commune. Mme Zaida Catalan a été décapitée et sa tête n'a pas été retrouvée.

Michael Sharp et Zaida Catalan faisaient partie d'un groupe d'experts qui enquêtaient sur une quarantaine de fosses communes découvertes dans cette région. Depuis le mois de septembre 2016, les provinces du Grand Kasaï sont secouées par la rébellion de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août au cours d'une opération militaire pour s'être révolté contre les autorités de la République démocratique du Congo.

L'ONU note que ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,3 million de personnes. Et le 1er juin 2017, plusieurs organisations non gouvernementales congolaises et internationales ont appelé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à lancer une enquête internationale sur ces violences meurtrières.

Il faudrait souligner que ce procès s'est ouvert 48 heures après le séjour du président Joseph Kabila au Kasaï. C'est sa première visite officielle dans la région, huit mois après l'éclatement des violences.