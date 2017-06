Congo-Brazzaville: L'ambassade d'Italie et le mémorial Pierre-Savorgnan - De Brazza apportent un appui financier à une école spéciale

En point d'orgue de la célébration de la fête nationale de l'Italie, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza, Bélinda Ayessa, a remis un chèque de 4 millions cinq cent mille FCFA à la coordinatrice de l'école spéciale, « La Case Saint-Dominique », la sœur Ida Pélagie Louvouando.

Implantée depuis 1999, à Poto-Poto dans le troisième arrondissement, l'école spéciale « La Case Saint-Dominique » qui accueille près de 300 enfants est un cadre d'éducation et d'alphabétisation qui reçoit des enfants autistes et pour certains portant quelques infirmités visibles ou imperceptibles. Les animateurs de cette école sont également impliqués dans de nombreux projets caritatifs.

S'adressant à la coordinatrice de cette école, Bélinda Ayessa s'est exprimée en ces termes : « À travers ce geste, l'ambassadeur Andrea Mazzella et moi-même tenons à vous faire part de nos sincères encouragements pour le travail que vous et votre équipe accomplissez. Vous avez su déployer une énergie, une patience et une persévérance rares et êtes ainsi parvenus à accomplir jour après jour cette tâche combien exigeante ».

« Nous espérons que vous poursuivrez dans cette voie de l'excellence l'œuvre exaltante d'éducation. Celle qui consiste à rendre à des enfants, pour qui tout semblait perdu, et donc irréparable, dignité et fierté, joie de vivre et raison d'espérer », a indiqué la directrice générale du mémorial.

En outre, elle a exprimé sa gratitude aux nombreux sponsors (plus d'une trentaine), qui ont contribué à la mise à disposition du chèque. À l'endroit de l'ambassade de l'Italie, qui s'est investie pleinement à la célébration l'an dernier du dixième anniversaire du mémorial Pierre-Savorgnan- de Brazza, Bélinda Ayessa a réitéré sa reconnaissance.

Cette commémoration visait, a-t-elle rappelé, à « honorer non seulement la mémoire du fondateur de la ville de Brazzaville, le Franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza, mais surtout à souligner la ligne d'actions qui caractérise la fibre culturelle et historique qui est la marque de notre institution ».

Rappelons que le mémorial Pierre-Savorgnan- de Brazza, qui se dresse dans le centre-ville de la capitale congolaise, est avant tout un site touristique, retraçant l'histoire du Congo. Il est dédié à l'explorateur français d'origine italienne, fondateur de Brazzaville, en 1880, au terme d'un accord signé avec le roi Makoko, roi des Tékés, à Mbé. En 10 ans, près de 7 millions de personnes l'ont visité.

Depuis peu, le Congo a lancé des travaux d'agrandissement de ce mémorial. L'objectif est de transformer ce site en véritable complexe culturel, doté, entre autres, d'un amphithéâtre de près de 800 places, d'une salle de spectacles, d'un musée, d'une bibliothèque, d'une galerie d'art et de restaurants.

Le dixième anniversaire du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza a été célébré l'an dernier, en collaboration avec l'ambassade italienne.