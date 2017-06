Cameroun: Elysée - Macron annoncé au pays

Emmanuel Macron ayant peut être choisi d'avancer avec des leaders qui partagent la même vision que lui et d'un certain âge. Puisqu'après sa prestation de serment et un tour en Allemagne, le jeune président a effectué un voyage à Gao au Mali où un contingent de l'armée française est fortement impliqué contre les djihadistes.

Voilà qui est désormais clair dans les esprits des uns et des autres qui se demandaient à quand ce tête à tête entre les présidents. Il va falloir attendre la fin des législatives et le prochain remaniement en France pour espérer voir Emmanuel Macron au Cameroun. Inquiétudes En tout cas rien n'est moins sûr. Toujours est-il que cette nouvelle ère ouvre des perspectives qu'il va falloir scruter au millimètre près.

