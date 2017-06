Pour Sosthene Bounoung Essono, directeur des licences, de la concurrence et de l'interconnexion à l'Art, il est question de trouver des mécanismes conjoints et bilatéraux pour que de manière harmonieuse des solutions soient trouvées.

Mieux encore, le système est déjà effectif dans certains pays de l'Afrique centrale. Notamment le Gabon qui vient d'ouvrir une liaison directe avec le Rwanda. D'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est sont en train de les réaliser.

Ce qui n'est pas le cas actuellement. Il indique qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise un téléphone en roaming, le signal va d'abord vers un pays européen. Mais avec le nouveau système, l'appel ne passera plus par l'extérieur et ceci contribuera à faire baisser les prix.

Les régulateurs de l'Agence de régulation des Télécommunications (Art) et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du Gabon se sont retrouvés récemment à Yaoundé pour une séance de travail.

