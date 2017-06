Cette villa qui sera construite à Grand-Bassam, selon A'salfo, est la matérialisation du devoir citoyen de la fondation qu'il dirige : » On ne peut pas être père de famille et rester indifférent face aux difficultés des enfants de l'ONG OMEGA international. Ce centre d'accueil sera construit à Grand-Bassam grâce à notre partenaire, à qui je dis un grand merci « . La ministre Mariatou Koné qui s'est réjouie de l'initiative de la Fondation Magic systèm a promis l'appui technique de ses collaborateurs pour permettre au centre d'accueil de l'ONG OMEGA de répondre aux standards internationaux en matière de protection des enfants orphelins ou en situation difficile.

En présence de Mme Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'enfant, le groupe Magic system et Siriki Sangaré ont exprimé leur solidarité à l'ONG dirigée par Mme Christine Bah, qui s'occupe d'une cinquantaine d'enfant. « Offrir un logement à nos enfants pour permettre au centre qui les accueille de mieux prendre soin d'eux répond à notre volonté de leur garantir la joie de vivre et de leur donner des raisons d'espérer et de croire en l'avenir », a justifié Siriki Sangaré, président de la Chambre des promoteurs et constructeurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire.

