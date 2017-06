Sénégal: Sédhiou - Sessions de renforcement de capacité sur l'utilisation de matériels ludo-éducatifs

Dakar — Des sessions de renforcement de capacité axées sur l'utilisation de matériels ludo-éducatifs débutent ce mardi à Sédhiou (sud), au profit des acteurs locaux de l'éducation préscolaire, annonce un communiqué.

À l'initiative de la Direction de l'éducation préscolaire (DEPS) du ministère de l'Education nationale, ces sessions se tiendront jusqu'au 15 juin, dans le cadre du renforcement de la qualité des apprentissages dans les structures DIPE (Développement intégré de la petite enfance), précise le communiqué.

"Il s'agit d'un programme pilote d'utilisation de kits pédagogiques, à travers des activités ludiques dans des structures préscolaires de la région de Sédhiou", kits "mis à la disposition des tout-petits dans ses zones d'intervention", explique le texte.

Il ajoute que cela "leur offre l'opportunité de jouer, d'être stimulés, d'acquérir des expériences profitables à l'apprentissage, grâce à une diversité d'objets ludiques".

Partant de ce que "depuis leur mise à disposition dans certaines structures préscolaires, les éducateurs n'ont bénéficié d'aucun accompagnement technique pour leur utilisation", l'UNICEF, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, "a estimé nécessaire de procéder à l'évaluation de leur impact dans les structures préscolaires de Sédhiou. Ce qui nécessite au préalable, le renforcement de capacités de tous les acteurs".

Dans cette perspective, renseigne l'équipe technique nationale (ETN) dirigée par le directeur de l'Education préscolaire, Ousmane Diouf, "a élaboré des modules de formation qui feront l'objet de partage avec l'équipe technique régionale de Sédhiou (ETR)".

"Celle-ci prendra ensuite, avec le soutien et la supervision des membres de l'ETN, le relais pour la formation des éducateurs et des membres de CODEPE (Comité départemental des encadreurs de la petite enfance) et de CGE (Comité de gestion de l'école)", selon la même source.

Elle signale que les assises de Sédhiou "seront axées sur le partage avec l'ETR, des outils et documents de formation (documents sur la gestion et l'aménagement d'une structure DIPE, guides, fiche de soutien... ), la formation des éducateurs (Groupe basic) à l'utilisation du guide standard du kit DPE, à l'aménagement et à la gestion de la classe par l'ETR".