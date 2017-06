Afrique de l'Ouest: Energie solaire - Israël débloque 1 milliard de dollars en faveur de la CEDEAO

Le premier ministre annoncera «le retour d'Israël vers l'Afrique» et fournira un aperçu des innovations technologiques en matière d'agriculture, d'eau, d'énergie verte, etc. susceptibles de contribuer au développement économique de l'Afrique de l'Ouest.

Energiya Global et ses sociétés affiliées ont développé le premier parc solaire d'envergure commerciale en Afrique subsaharienne au Rwanda, qui fournit 6 % de la production énergétique du pays, et le groupe a innové lors du développement d'une installation de puissance semblable au Burundi, qui assurera 15 % de la production énergétique du pays avant la fin de l'année.

«En l'honneur des deux mandats de la présidente Ellen Johnson Sirleaf et de l'amitié du Liberia avec l'État d'Israël, Energiya Global et ses partenaires internationaux vont financer et construire un parc solaire d'envergure commerciale à l'aéroport international Roberts, qui fournira 25 % de la capacité de production du pays», a indiqué le PDG, Yosef I. Abramowitz.

Dans le cadre du protocole d'entente signé entre l'État d'Israël et la CEDEAO, le promoteur israélien de premier plan dans le secteur de l'énergie solaire va investir 1 milliard de dollars au cours des quatre prochaines années dans le but de faire progresser les projets d'énergie verte à travers les 15 pays membres de la communauté économique ouest-africaine.

