Sénégal: Gestion des projets pétroliers et gaziers - La Banque mondiale arme le pays

La Banque mondiale a accordé au Sénégal un crédit de l'IDA de 29 millions de dollars afin de renforcer les capacités des institutions du pays à négocier des accords complexes dans le secteur des industries extractives.

Selon un communiqué, cette assistance technique contribuera à garantir que les projets de développement pétroliers et gaziers au Sénégal se déploient dans des conditions propices à des investissements privés respectueux de l'intérêt général.

«La découverte récente de gisements de pétrole et de gaz au large des côtes du Sénégal pourrait placer le pays sur une trajectoire de croissance à la fois plus durable et inclusive. Mais, pour s'assurer que chacun profite des retombées de ces richesses naturelles, il sera indispensable d'améliorer la gouvernance du secteur extractif et de renforcer le cadre réglementaire et budgétaire, tout en promouvant une plus grande responsabilisation des pouvoirs publics vis-à-vis des citoyens», souligne Louise Cord, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal.

Selon la même source, il faudra également veiller à impliquer activement les citoyens tout au long du processus pour garantir un développement sans exclus et promouvoir la transparence et la responsabilisation du côté du gouvernement comme chez les acteurs de l'industrie pétrolière et gazière. L'assistance technique envisagée confortera donc les capacités du gouvernement à solliciter l'avis des citoyens et d'autres parties prenantes clés sur des questions liées aux projets d'exploitation du gaz et du pétrole.