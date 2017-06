Tunisie: Hubert Velud (entraîneur de l'ESS) - «J'ai jeûné par solidarité avec mes joueurs»

«Pour moi, hormis l'aspect foncièrement sportif, un compétiteur de haut niveau c'est aussi et principalement une personnalité équilibrée mentalement et spirituellement, qui peut jouer un rôle prépondérant dans les performances sportives et la réussite de sa carrière de footballeur.

C'est la raison pour laquelle j'accorde beaucoup d'importance à la spiritualité de mes joueurs que je respecte énormément.

Pour revenir à la question du jeûne, je dois vous avouer que j'avais profondément vécu cette expérience quand j'exerçais en Algérie où j'ai dû observer le jeûne pendant l'intégralité du mois de Ramadan, et ce, au cours de deux années par solidarité avec mes joueurs, parce qu'un coach c'est ça aussi, le sens du partage et d'implication dans la vie du groupe, ce qui est vraiment capital pour moi.

D'ailleurs à ce sujet, nous footballeurs, nous n'avons pas beaucoup de mérite, puisqu'on passe toute la journée à se reposer et dormir, puis on s'entraîne et on joue le soir dans des conditions sereines ; contrairement à d'autres catégories de personnes qui, tout en observant le jeûne, travaillent pendant la journée dans des conditions éprouvantes, ce qui dénote un grand mérite et que l'on ne peut leur vouer que du respect».