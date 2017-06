Tunisie: Assurer une intervention immédiate et rapide

Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues, hier après-midi, sur Tunis et dans certaines régions, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a chargé les ministres de l'Intérieur et de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire de prendre les mesures nécessaires et d'assurer une intervention immédiate et rapide.

Le ministre de l'Intérieur a, ainsi, été chargé de l'organisation des interventions urgentes de la protection civile et le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire de mobiliser les moyens et équipements nécessaires pour le pompage des eaux de pluies et les travaux d'assainissement, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Plusieurs régions de la Tunisie ont connu, hier après-midi, de fortes précipitations orageuses qui ont affecté le trafic et certains axes routiers.