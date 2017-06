Tunisie: Condamné à la formation !

Quand on a en mémoire Wajdi Jabbari, Hatten Baratli, Iheb Mbarki, Farouk Ben Mustapha, Hamza Mathlouthi, Ali Machani, Adam Rejaïbi, Fakhreddine Jaziri et tout récemment Med Habib Yaken, Jassem Hamdouni pour ne citer que ceux-là, on ne peut que soutenir une telle politique...

On a voulu préparer une génération susceptible de concurrencer en permanence les meilleures équipes mais on a vite mis fin à ce projet pourtant annoncé en grande pompe par l'ex-président du CAB sous l'influence des supporters.

