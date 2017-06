Tunisie: A l'heure du budget participatif

Une initiative qui, selon, Montassar Mahjoub, délégué de l'Ariana et président de la délégation spéciale de la municipalité de l'Ariana, ne manquera pas d'améliorer l'image de la commune, d'une part, et de nourrir le sens de responsabilité des citoyens envers leur municipalité, d'autre part.

Une convention signée le 26 mai dernier entre la municipalité de l'Ariana et la société civile locale doit permettre aux habitants de la commune de l'Ariana de décider des nouveaux projets de voiries, de trottoirs, d'éclairage public, d'espaces verts et de terrains de quartier, à exécuter par la municipalité de l'Ariana pour l'exercice 2018.

Nabil Hamida, délégué de Monastir et président de la délégation spéciale de la municipalité de Monastir, estime, pour sa part, que le mécanisme du Budget participatif permet à la municipalité d'ouvrir une nouvelle page de son histoire dans la mesure où il établit une nouvelle relation de collaboration effective avec la société civile et permet à tous les habitants de la ville de se fédérer autour de l'intérêt général, loin des tiraillements politiques et idéologiques.

Il a ajouté que « la participation des citoyens au Budget participatif les aidera à comprendre encore plus l'action municipale et à s'approprier les projets communaux dans leur ville».

Cité dans un communiqué publié par l'ONG « Action associative», le président de la délégation spéciale de la municipalité de Nabeul a indiqué que « l'instrument du Budget participatif permettra de construire une relation de confiance entre les citoyens et leur municipalité et donnera le droit aux citoyens de superviser l'exécution des projets de proximité de la municipalité dès les étapes administratives».

La municipalité de Nabeul accorde, en vertu d'un accord de coopération signé en mai dernier, le plus haut niveau de participation aux habitants de la ville pour qu'ils décident de nouveaux projets de routes, de trottoirs, d'éclairage public et d'embellissement à exécuter par la municipalité de Nabeul au titre de 2018.

Elles rejoignent ainsi les municipalités de La Marsa, Menzel Bourguiba, Tozeur, Gabès, Manouba, Sfax, Gafsa, Raoued, Ben Arous, Le Kef, Sbeïtla, Ettadhaman, Béja, Kélibia et Sidi Bou Said, lesquelles ont décidé d'appliquer cet instrument soutenu en Tunisie par des centaines d'associations de la société civile depuis 2013.

