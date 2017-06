Tunisie: Préparation sérieuse, confiance et sérénité

Les 3.040 candidats relevant du commissariat régional à l'éducation Sfax 2 comptent 1.162 garçons et 1.078 filles, dont 2.782 appartiennent aux établissements publics, 102 proviennent des écoles privées et 156 se présentent à titre de candidats libres.

Les candidats se répartissent sur les sept traditionnelles sections, à savoir les sections lettres (892 ), maths (786), sciences expérimentales (1.342), section économie et gestion (1.991), sciences techniques (1.037), sciences informatiques (203) et sport (82).

Il n'en demeure pas moins que l'optimisme, la confiance et la sérénité sont toujours de rigueur pour cette nouvelle session 2016/2017 marquée par la suppression du taux de 20% de la moyenne générale du bac qui faussait les résultats, avantageant certains au détriment d'autres, parfois plus méritants.

Or, pour la session 2017, le défi est double : se maintenir au sommet, du point de vue taux de réussite global, mais surtout renforcer le prestige de la région en comptant, de nouveau, des lauréats à l'échelle nationale, tant il est vrai que l'absence de cette distinction à son palmarès, depuis quelques sessions, a fini par faire naître un certain sentiment de frustration, même si, comme on le sait, il suffit de quelques centièmes de point pour gagner ou perdre le titre, ô combien convoité, de lauréat national.

