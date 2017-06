Tunisie: Au bonheur des dames

En effet, l'Association de gestion et de stabilité sociale (Tamss) est une association de développement, née en 2006, qui œuvre pour le développement régional par le biais de l'intégration économique, sociale et politique des femmes et des jeunes.

Elle investit dans la conception, la gestion et la mise en place des projets et œuvre pour le renforcement des capacités institutionnelles des ONG, le développement de l'esprit de l'entreprise, le leadership et la création d'entreprises de femmes et de jeunes, ainsi que la promotion de l'entreprise sociale solidaire afin de mieux sensibiliser aux droits fondamentaux et à la participation civique et politique des jeunes et des femmes.

Depuis sa fondation, l'association a réussi à créer plus de 2.000 emplois et 1.500 entreprises, et plus de 10.000 femmes et jeunes en ont été bénéficiaires, alors que plus de 3.700 entrepreneurs ont été formés et encadrés.

Le projet « Chez Tamss » a pour objectif de financer les activités de l'association dans le secteur de l'entrepreneuriat pour renforcer les capacités des associations et des organisations à travers la formation et le mentorat et l'organisation d'événements (photographie, yoga du rire, artisanat, théâtre... )

A ce titre, l'évènement « Créateurs 619 » se tient pour encourager la consommation du produit tunisien, d'une part, et l'entrepreneuriat, d'autre part. Cette exposition-vente réunit les créateurs entrepreneurs qui se sont distingués par leurs produits originaux et créatifs dans les secteurs de la mode, l'art culinaire, la décoration et la beauté.