Tunisie: L'art participatif au service des écoliers

Et c'est à partir de 22h00, par une nuit ramadanesque, que l'inauguration a eu lieu en présence d'un nombre considérable d'écoliers et de parents d'élèves enthousiastes à l'idée de soutenir ce projet et de découvrir cette transformation qui a ravi petits et grands.

Les travaux ont commencé depuis décembre 2016, et ont été interrompus maintes fois. L'équipe devait s'arranger avec les horaires des cours afin de parvenir à procéder au résultat final.

Un résultat à la hauteur des attentes des petits, ravis d'avoir assisté à cette métamorphose : des étagères pour ranger les bouquins et les manuels, nouvelles tables, des couleurs plus vives, des graffitis réalisés sur les murs de la cour extérieure...

L'Art Rue n'en est pas à son premier coup d'essai : le projet «Change ta classe !» a été conçu en 2012, sous la houlette de la Cité de l'architecture et du patrimoine de Paris et de l'Institut français d'architecture, et avait initialement pour objectif de remodeler, voire de transformer une salle de classe en un espace apte à accueillir diverses activités artistiques et culturelles (musique, théâtre pour enfants, chants, arts plastiques ... ).

Le corps enseignant de 5 écoles primaires a vu défiler l'équipe, chargée d'accomplir cette mission, entre 2012 et 2016. Des écoles situées aux environs de Tunis mais également à Sfax.

Des établissements scolaires comme l'Abassia, Maâkel Ezzaïm, Hakim Kassar, Hay Hellal 2, ou Kouteb Louzir en ont été bénéficiaires. Il s'agit «de design et d'activités d'art participatif», qui consistent à faire participer les habitants des quartiers et les citoyens dans l'élaboration de projets artistiques d'ampleur.