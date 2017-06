Tunisie: Culture - Y a-t-il vraiment pénurie ?

Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté des festivals. Manque d'argent : c'est la réponse officielle. La réponse la plus prévisible aussi. On ne va pas geindre, de nouveau, à propos du zéro et quelque de budget.

Mais tout de même !Comment digérer que l'on réserve aux Arts et aux spectacles, aux nobles loisirs du peuple, un financement aussi piteux ? Comment supporter, surtout, que dans la Tunisie trois fois millénaire, la Tunisie des cultures et des civilisations, on en dépense, au moins, le triple, pour l'administration des cultes ?

Mais venons-en au détail, au « cas par cas». A ce qui inquiète, encore, dans un secteur déjà en «apnée».

On parle beaucoup, ces derniers temps, des problèmes des JTC. Le théâtre est coûteux. Et à moins de «frayer» avec lesdits «one man show», il ne fait pratiquement plus recette, ni n'attire de mécénats.

Organisé en festivals, voire en «journées», il est inévitablement condamné aux dépassements budgétaires et à «l'endettement». «Annualisés», comme c'est le cas depuis 2015, ces festivals, mus en «journées», se transforment (avertit la tutelle)en «missions impossibles». Dépôt de bilan alors ? Fin de récré ?

Cela se chuchote, oui, et «sous les arcanes du ministère».

Dieu du ciel ! Il s'agit bien de culture nationale et de deniers des contribuables. Qui a jamais parlé d'y «perdre» ou d'en gagner ? Nous n'avons plus des cadres de la culture et des Arts, nous avons de bureaucrates «alléchés» qui se prennent pour des entrepreneurs de spectacles !

Et puis, on perd de vue l'essentiel :c'est que le «mal» est partout pareil. Tous les festivals mus en «journées» sont en dépassement budgétaire. Et, chose parfaitement vérifiable, ils ne s'endettent pas pour «le plaisir» de s'endetter, mais parce qu'ils ont le devoir d'être ambitieux.

Parce que pour mériter le respect de leurs concitoyens et le respect des publics et des observateurs étrangers, ils sont, au contraire, tenus d'aller de l'avant, de viser toujours plus haut.

Les grands festivals tunisiens ont été créés uniquement dans ce but. Seulement pour cette vocation. S'ils en viennent aujourd'hui à devoir faire face à une pénurie, c'est qu'il y a faute ailleurs : en amont. C'est que (hélas, mille fois hélas) hisser la culture au premier rang des préoccupations de l'Etat est devenu un «leurre de politicien».

Il n'y a jamais de pénurie quand les gouvernants ont la conviction de leurs priorités. Les Arts et les artistes ne sont plus des priorités, aujourd'hui. On leur prononce des discours, on leur rend hommage, et point final. Si d'autres budgets s'y «opposent», ont «la priorité» c'est «excuses et merci» .

Et c'est «faire porter le chapeau» aux directeurs de festivals que l'on a soi-même, plus ou moins, «amenés» à décider du refus.

Exemples de Amal Mathlouthi, de Riadh El Fehri et (qu'à Dieu ne plaise) du grandissime Zucchero, cette année à «Carthage».Espérons un arrêt du «gâchis», bientôt.