Tunisie: Candidatures ouvertes pour des fonds d'aide à la production

Le Festival du film arabe de Malmo (Maaf), dont la 7e édition est prévue du 6 au 10 octobre 2017 dans la ville de Malmo au Sud de la Suède, annonce que les candidatures pour l'obtention de subventions des fonds d'aide à la production cinématographique, sont désormais ouvertes pour les projets de films arabes.

Le dépôt des candidatures pour les aides destinées au marché du Maaf se déroulera du 1er juin au 31 juillet prochain, lit-on sur le site du festival qui diffuse et encourage les productions cinématographiques arabes, en particulier celles qui mettent en avant la culture arabe et les questions d'identité et d'asile.

En partenariat avec le festival et plusieurs parties suédoises, le marché du Maaf qui se tiendra du 7 au 9 octobre prochain, œuvre à promouvoir la production cinématographique commune entre le Monde arabe et la Suède, à travers les fonds de soutien et de financement pour les films en phase de réalisation.

Une série de projets de films, entre longs et courts métrages de fiction, et documentaires, sera nominée par des jurys mixtes, relevant du festival et des mécènes. Les projets concourront pour l'obtention de subventions dont la valeur varie selon la catégorie du film.

Créé en 2015, le marché du Maaf constitue une occasion idoine pour faire la promotion des nouveaux films à travers des séances spéciales pour les nouvelles œuvres et celles qui n'avaient pas participé auparavant aux compétitions du festival ou les films en phase de réalisation.

Le Maaf est une manifestation cinématographique créée en 2011 et qui constitue l'une des plus grandes et influentes organisations travaillant pour le cinéma arabe en Occident.