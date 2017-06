Tunisie: Ennahdha - Les parties arabes en conflit appelées à faire prévaloir leurs intérêts communs

Et d'ajouter que le succès de cette action dépendra de son degré de transparence ainsi que de sa pérennité, son caractère global et le respect des lois en vigueur de manière à renforcer la confiance des Tunisiens en cette initiative.

Il a salué les pas franchis par le gouvernement d'union nationale dans sa lutte contre la corruption. Selon le Conseil, la corruption a atteint un stade lui permettant de constituer une menace pour l'Etat et d'entraver la réforme et le développement.

Dans une déclaration publiée à l'issue de sa réunion durant le week-end, le conseil se dit préoccupé par la dégradation des relations interarabes au cours de la dernière période et leurs conséquences possibles sur les pays de la région et leurs peuples.

