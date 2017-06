Tunisie: Idriss Mhirsi au Parc B...

Le passage de Mathew Rusike au Parc A ne durerait que six mois. Arrivé au Club Africain durant le dernier mercato hivernal, l'attaquant zimbabwéen souhaite partir en raison du retard du versement des salaires. La direction clubiste ne serait pas contre son départ et il est fort probable qu'une séparation ait lieu à la fin du mois.

Quant au second, son rendement depuis son arrivée n'est pas satisfaisant et sa dernière blessure risque de le handicaper davantage. La même source indique que le bureau directeur espérantiste est en négociations avec un attaquant nigérian de 22 ans qui évolue en Europe.

Parti l'été dernier au Red Star, Idriss Mhirsi pourrait retrouver le Parc B durant le mercato estival. C'est Faouzi Benzarti qui souhaite récupérer le joueur. Le coach «sang et or» aurait également fait savoir à la direction que Hichem Belkaroui et Mohamed Ali Moncer ne font plus partie de ses plans. Benzarti estimerait que l'axial algérien n'a plus rien à apporter à l'équipe.

