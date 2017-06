Tunisie: La société civile critique les médias

« Nous n'avons clairement pas une ligne éditoriale », admet la présentatrice de la télévision nationale, Insaf Yahyaoui, tout en tenant à préciser que la manipulation des médias se fait de la part des deux parties, de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre le projet de réconciliation économique et financière.

Pour sa part, Hichem Snoussi, membre de la Haica, s'est intéressé aux médias publics qui, selon lui, « se sont dérobés de leurs responsabilités ». « Je peux vous dire que les médias publics ne sont pas encore libres et les coups de téléphone aux directeurs et rédacteurs en chef qu'on croyait révolus persistent », dit-il avec amertume.

« Je crois qu'il n'est pas du rôle des médias de s'aligner sur des dossiers politiques, estime Mekki Hlel. Je crois qu'il faut respecter l'intelligence de l'opinion publique et ne pas chercher à en fabriquer, il faut exposer les faits et les enjeux et laisser les citoyens se faire leur propre opinion ».

« Plusieurs médias ont sciemment supprimé les mots « économique » et « financière » pour ne garder que le terme « loi de réconciliation », afin de lui donner une valeur plus politique, explique-t-il. En parallèle, les médias ont diabolisé la campagne Manich Msemah ».

