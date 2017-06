Felix Tshisekedi, cadre de l'UDPS et membre du Rassemblement lors de travaux du dialogue national inclusif à… Plus »

Devant le Conseil des droits de l'homme, M. Zeid a également soulevé la question du problème d'accès, incluant l'absence et la dimension sélective de la coopération de certains gouvernements avec les mécanismes de droits de droits de l'homme et son bureau.

« Envoyez ainsi une personne en prison et vous pourrez pousser six ou sept autres personnes dans les bras de ceux qui s'opposent au gouvernement, avec quelques-uns capables d'aller plus loin », a-t-il prévenu.

A l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a condamné mardi dans les termes les plus fermes les lâches attaques perpétrées par des entités terroristes dans le monde, notamment Daech et d'autres groupes affiliés.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.