Ile Maurice: Enquête de l'ICAC sur la mort d'un nourrisson - Début des dépositions

«Nous aimerions savoir si l'enquête du comité d'investigation va reprendre», indiquent-ils. Et d'ajouter réfléchir à entrer une affaire en cour, poursuivre le pédiatre et réclamer des dommages. «Cela fait un moment que dure cette enquête. C'est dur pour nous. Nous voulons que justice soit faite», disent-ils.

Roland Tsang, ancien nominé politique au sein du board du Medical Council (MC) a fait une première déposition à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) lundi 5 juin. Cette audition est en lien avec le trafic d'influence allégué concernant l'investigation, il y a une année, sur la mort d'un bébé de six mois.

