Burkina Faso: Grossesses précoces - L'exclusion, la sentence fatale de la société

analyse

La recrudescence des grossesses précoces est une épine dans le pied de toute la société burkinabè. Elle est, en effet, le principal mobile de l'expulsion de nombre de jeunes filles du toit familial au nom de la tradition. Des témoignages traduisent bien l'ampleur que prend ce phénomène aux conséquences fâcheuses.

Le visage décontenancé de la jeune Marie trahit son envie de paraitre sereine pour nous conter sa mésaventure. Ses premiers mots, prononcés avec une voix hésitante, illustrent suffisamment la tristesse qui mine son âme. Sa douleur est si profonde qu'elle ne peut s'empêcher de fondre en larmes. Lorsqu'elle retrouve ses esprits, elle raconte l'épisode le plus douloureux de sa vie. Comme si elle attendait ce moment pour partager ses peines avec qui lui prêterait l'oreille, elle se « libère » sans langue de bois.

Tout à commencer quand Marie s'est fait embaucher comme aide-ménagère à Ouagadougou. Remplissant au quotidien sa tâche, elle était loin de s'imaginer que sa vie tournerait au calvaire. Jusqu'au jour où un individu « au cœur de tigre et sans vergogne », selon ses propres mots, lui a pris de force sa virginité à 17 ans. « Un jour, ma patronne et son mari sont allés en voyage. La nuit tombée, leur fils est entré subitement dans ma chambre et m'a proposé de me faire l'amour. Quand j'ai rejeté sa proposition, il m'a saisie et m'a jetée au sol. J'ai appelé au secours, mais en vain. Il a déchiré mes habits et m'a violée. Je n'ai jamais senti une telle douleur de toute ma vie », narre-t-elle avec amertume.

Marie ne pouvait pas non plus s'imaginer que cet acte lui réserverait d'autres surprises désagréables. « Quelques semaines après, je vomissais sans cesse. Tanti (patronne) ayant constaté ce changement m'a envoyé faire un test de grossesse, le résultat était positif. Elle ne s'en revenait pas. De mon côté, j'étais troublée si bien que l'idée de me suicider m'est même venue», relate la jeune Marie, les yeux imbibés de larmes. De retour à la maison, Marie n'avait de choix que de dévoiler l'auteur de sa grossesse et les conditions dans lesquelles, il l'a mise enceinte. «Tanti a précipitamment convoqué son fils pour le soumettre à un interrogatoire. Ce dernier a catégoriquement nié les faits. Au final, ma patronne et son mari s'en sont tenus à la version de leur enfant et m'ont mise à la porte », rapporte-t-elle.

De la douleur du viol...

Que faire ? S'interrogeait la jeune fille écœurée. Finalement, Marie décide de rejoindre ses parents qui résident dans un village situé à quelques kilomètres de Koudougou. Mais, elle fut désagréablement surprise, une fois de plus, lorsque son père lui a signifié qu'elle ne peut avoir accès au domicile familial.

Pour cause, la tradition moaga ne tolère pas la grossesse avant le mariage. Marie ne sait plus à quel saint se vouer. Du viol à la grossesse jusqu'à son interdiction d'accès à sa famille paternelle, sa douleur est à son comble. « Je ne savais plus où aller. C'est en ce moment qu'une amie m'a conduite à la Fondation cardinal Emile Biayenda (FOCEB), une structure qui accueille des filles victimes d'exclusion sociale», confie-t-elle.

Aujourd'hui, mère d'un garçonnet, Marie entretient toujours l'espoir de se réconcilier avec les siens et de retrouver une vie normale. Comme Marie, Alizeta s'est retrouvée, aussi, avec une grossesse qu'elle n'a pas désirée. Toutefois, son cas semble « moins » triste. Elève en classe de 5e au CEG de Saaba et orpheline des deux parents, elle vit avec sa grand-mère. A 17 ans, elle porte déjà une grossesse de sept mois. Comme beaucoup de jeunes filles, Alizeta a mordu à l'hameçon parce qu'elle ignorait sa capacité à engendrer. «Je ne savais pas que je pouvais tomber enceinte en faisant des rapports sexuels», regrette-t-elle.

A l'entendre, l'auteur de sa grossesse est un homme de 28 ans qui se « débrouille » en lavant des motos. « Lorsque je l'ai informé, il a accepté. Mais, vu sa situation sociale, il ne peut m'aider», révèle l'adolescente. Si, les parents de Alizeta ont accueilli la nouvelle de sa grossesse avec beaucoup de regret et d'amertume, ils ne lui ont, cependant, pas interdit l'accès à la famille. « Mais, j'ai honte de retourner au village parce que les gens vont se moquer de moi», affirme-t-elle. Malgré le poids de la grossesse, Alizeta a repris le contrôle de sa vie scolaire. La preuve, elle est passée de 8 de moyenne au premier trimestre à 11 au second.

A l'écouter, elle doit, en partie, ses performances scolaires à l'Association Mère Theresa de la Charité. « Avant de venir ici, j'étais désespérée. Mais, aujourd'hui, grâce au soutien de tanti Siri (Mariama Siri : présidente de l'Association Mère Theresa de la Charité), je ne suis plus angoissée par la grossesse », explique-t-elle. Son secret, ajoute-t-elle, reste le courage et l'abnégation au travail pour « montrer aux yeux de tous que la grossesse n'est pas un frein aux études».

Des acteurs indignés

Les cas de Marie et de Alizeta ne sont pas isolés. De milliers de jeunes filles et adolescentes rencontrent des hommes, parfois pour la première fois, et tombent dans le piège d'une grossesse non désirée. Le rapport national 2016 sur l'état de la population a dénombré plus de 6000 cas de grossesse en milieu scolaire de 2012 à 2016. Ces chiffres sont partagés entre le primaire (297), le post-primaire (2959), le secondaire (732) et d'autres cas dont la classe n'a pas été précisée (2413).

Selon toujours ce rapport, la tranche d'âge de 15 à 19 ans enregistre, à elle seule, plus de 60% de ces chiffres. Ce n'est que la face visible de l'iceberg, en ce sens que ces grossesses non voulues pullulent au-delà du cadre scolaire. Face à la situation, la victime se trouve confrontée à un dilemme : tenter, à ses risques et péril, un avortement clandestin ou affronter la société. Une étude sur les déterminants socio-culturels et communautaires des grossesses non désirés et des avortements dans le district sanitaire de Bogodogo, en 2015, à Ouagadougou, commanditée par l'ONG Médecins du Monde France, dissèque à souhait les enjeux. « Les GND provoquent parfois un volcan social », atteste l'étude.

Dans le même document, il ressort que la grossesse hors mariage assombrit les relations de la jeune fille avec son entourage social. Celle-ci étant perçue comme une fille « gâtée », n'ayant plus de place auprès des siens. Elle est, en effet, accusée d'avoir souillé l'honneur de sa famille.Et selon l'étude, cette vision est partagée par la plupart des familles, qu'elles soient instruites ou non, musulmanes ou chrétiennes, rurales ou urbaines, pauvres ou riches.

A coup sûr, l'avenir de plusieurs jeunes filles a été compromis par ce phénomène. Certaines ont abandonné les bancs tandis que d'autres, expulsées de la famille, errent dans la rue et se livrent à la mendicité. Au-delà des avortements clandestins qui restent le premier réflexe de beaucoup d'entre elles, soutient Mariama Siri, ces jeunes filles sont, également, en proie à des pathologies telle que la fistule obstétricale du fait de l'immaturité de leurs organes génitaux.

Aux dires de la présidente de FOCEB, sœur Michelle Kankyono, ces adolescentes exclues de leurs familles vivent un cauchemar. « Nous recevons une trentaine de jeunes filles par an. Certaines arrivent ici avec le moral complètement à plat. Elles nous parviennent anémiées et déprimées.

C'est au moment où elles ont le plus besoin de leurs parents qu'elles sont rejetées », dénonce-t-elle. Cet imbroglio, pour la responsable du centre d'écoute pour jeunes de l'Association burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF), Adissa Konaté, va de mal en pis. Elle raconte le cas d'une jeune fille dont la vie a basculé du fait d'une grossesse. « Nous avons porté secours à une adolescente. Ses parents l'ont chassée et ont déménagé pour un autre quartier afin qu'elle ne retrouve plus la maison. Elle était obligée de s'installer sous un pont. C'est là que nous l'avons trouvée.

Après son accouchement, elle a subi un traumatisme psychologique. Elle ne parle plus et n'entend plus. L'enfant aussi est dans cet état », rapporte-t-elle. Le comble, s'alarme Mme Konaté, est que nul ne sait, jusque-là, où habitent les géniteurs de cette jeune fille. Au-delà de l'exclusion, soutient le secrétaire exécutif national du Réseau africain jeunesse, santé et développement au Burkina Faso (RAJS/BF), Bilélé Joseph Ido, les grossesses précoces sont sources d'instabilité dans les foyers. A l'en croire, la mère accusée de mauvaise éducatrice sert de bouc émissaire. « Des ménages ont été brisés à cause du phénomène », déplore-t-il.

Le sexe, déjà à 12 ans ?

Selon Mariama Siri, plusieurs facteurs expliquent la recrudescence du phénomène. Parmi ceux-ci, elle cite la précocité de l'acte sexuel, la méconnaissance du changement du corps des adolescents, la précarité, la mauvaise compagnie, la recherche du gain facile, la non-utilisation de méthodes contraceptives, l'influence des médias, les activités récréatives des élèves et la sous-information sur la santé sexuelle et reproductive en raison du caractère tabou du sujet.

A écouter Adissa Konaté, des études ont montré que la majorité des jeunes filles sont sexuellement actives à l'âge de 15 ans. Selon le rapport national 2016 sur l'état de la population au Burkina Faso, 3,4% des adolescentes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. « Aujourd'hui, on constate de plus en plus que beaucoup de jeunes filles font leur premier pas dans l'acte sexuel à l'âge de 12 ans », s'alarme Mme Konaté. « Les parents ont leur part de responsabilité. Certains n'ont jamais le temps pour échanger avec les enfants tandis que d'autres se sentent gênés de leur parler sexualité », déplore Mme Siri.

Ne sachant à qui se confier, poursuit-elle, l'enfant se voit dans l'obligation de se tourner vers ses amis qui, malheureusement, ne lui donnent pas la bonne information. Et d'illustrer : « je suis restée bouche bée, le jour où une jeune fille est venue me raconter ceci : ma camarade m'a dit que pour éviter d'être stérile, il faut commencer l'acte sexuel tôt ». L'étude de Médecins du Monde France, elle aussi, présente la naïveté à l'entrée dans la vie sexuelle comme la première cause des grossesses non désirées en milieu adolescent et jeune.

Oser briser le tabou

Face à la recrudescence des grossesses précoces au Burkina Faso, tous les intervenants s'accordent sur la nécessité d'un engagement aussi bien individuel que collectif. Pour Mme Siri, il faut prendre le taureau par les cornes en osant parler ouvertement sexualité aux enfants.

A l'écouter, l'Association Mère Theresa de la Charité fait de cette stratégie sensibilisatrice son cheval de bataille dans la commune de Saaba. « Nous intervenons dans dix établissements secondaires de cette commune. Nous projetons des films sur les conséquences des changements corporels et les comportements à adopter pour éviter de tomber précocement enceinte », fait-elle savoir. A l'issue des séances de projection, ajoute Mariama Siri, l'équipe se soumet attentivement aux questions des élèves. Les plus timides, à l'en croire, se déplacent à l'association pour faire part de leurs préoccupations. « Un jour, une jeune fille de 12 ans est venue me poser cette question : Madame, vous ne parlez que d'abstinence. Mais il y a des jours où moi j'ai envie de... . Qu'est-ce que je fais? »,rapporte-t-elle.

Dès lors, confie la présidente de l'Association Mère Theresa de la Charité, sa structure s'est résolue à inclure les méthodes contraceptives dans sa stratégie de lutte. Mme Konaté, pour sa part, invite les parents à orienter les enfants vers les structures d'écoute pour jeunes. Elle souhaite, par ailleurs, que l'éducation sexuelle soit inscrite dans les curricula à partir de la classe de 6eme.

Une loi contre l'exclusion des jeunes filles?

Outre la prévention, que faire pour celles qui sont victimes d'exclusion sociale, parce qu'ayant osé tomber enceinte avant le mariage ? Face au sectarisme des parents, la tolérance est le maitre-mot des intervenants. M. Ido pense qu'il faut sensibiliser les géniteurs à transcender les considérations coutumières pour préserver l'avenir de leurs enfants. Même cri du cœur pour Mme Siri qui trouve injuste l'expulsion des adolescentes pour cause de grossesse. « Pour aider ces filles à réintégrer le toit familial, nous menons de la médiation auprès des parents que nous exhortons à faire preuve de tolérance », mentionne-t-elle.

En outre, poursuit la présidente de l'Association Mère Theresa de la Charité, les médias doivent être au premier rang de ce combat en organisant régulièrement des débats sur la thématique de l'exclusion sociale des jeunes filles victimes de grossesses précoces et ou non désirées. Par ailleurs, la sœur Kankyono dénonce un vide juridique autour de cette question d'exclusion sociale.

A l'entendre, eu égard à la délicatesse de la situation, il y a urgence de prendre des mesures contraignantes. Elle se veut donc plus ferme. « L'Etat doit prendre ses responsabilités en votant une loi contre ce phénomène d'exclusion qui compromet l'avenir de plusieurs jeunes filles », darde-t-elle. Cette législation ne fera-t-elle pas entorse aux principes de la tradition ?

A cette question, la sœur Kankyono répond : « je ne suis pas contre la tradition. Mais, les temps ont changé. Pour le bien-être de nos enfants, il faut admettre qu'il y a des facettes de cette tradition qu'il faut abroger. Le temps presse, vivement que l'Etat agisse», soutient-t-elle. Ces recommandations des intervenants sont aussi celles de l'ONG Médecins du Monde France qui, en étroite collaboration avec des OSC nationales, ne cesse d'interpeller les autorités du Burkina sur la nécessité d'intégrer l'éducation sexuelle complète dans les curricula de formation, la levée des barrières financières à l'accès des adolescents et jeunes aux méthodes contraceptives ainsi que l'adoption et l'application de lois devant assurer une meilleure protection des droits sexuels et reproductifs.