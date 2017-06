Centrafrique: Une experte de l'ONU en mission pour évaluer la situation critique des droits de l'homme

Photo: © 2017 Edouard Dropsy pour Human Rights Watch

Un camp de personnes déplacées à Grimali, en République centrafricaine, où de nombreuses personnes se sont réfugiées après avoir fui les violences sévissant dans la région de Bakala, province d’Ouaka. Photo prise le 24 janvier 2017.

L'Experte indépendante des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République Centrafricaine (RCA), Marie-Thérèse Keita Bocoum, se rendra en RCA du 7 au 16 juin pour évaluer la situation critique des droits de l'homme et de la réponse humanitaire, a annoncé mardi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

La visite de Mme Keita Bocoum intervient dans un contexte de violence extrême ayant exposé les populations civiles, la MINUSCA et les travailleurs humanitaires à des abus et violations graves des droits de l'homme, mais aussi quelques jours après la publication d'un rapport sur les violations graves du droit international des droits de l'homme et abus du droit international humanitaire en RCA, et l'arrivée du Procureur de la Cour pénale spéciale, deux évènements significatifs dans la lutte contre l'impunité dans le pays.

Au cours de sa mission de neuf jours à Bangui et à l'intérieur du pays, Mme Keita Bocoum s'entretiendra avec les autorités gouvernementales, législatives et judiciaires, ainsi qu'avec les représentants des Nations Unies, de la société civile, des associations de victimes, des organisations non gouvernementales et du corps diplomatique.

« Je saisirai cette occasion pour évaluer la situation des droits de l'homme, à la lumière des récents développements à Mobaye, Bangassou, Bria et Alindao, et réitérer mes recommandations aux acteurs nationaux et internationaux en matière de protection des civils, d'assistance aux victimes, de réaffirmation de l'autorité de l'Etat et d'engagement pour la justice et le développement en RCA », a déclaré Mme Keita Bocoum.

Le mandat de l'Experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine a été créé par le Conseil des droits de l'homme le 27 septembre 2013.

Ancienne professeure à l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Mme Keita Bocoum a occupé différents postes tant dans son pays qu'au sein de l'ONU. Elle a été Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Représentante du Haut-Commissaire aux droits de l'homme auprès du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et Directrice de la division droits de l'homme et Représentante du Haut-Commissaire aux droits de l'homme au Darfour.