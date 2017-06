Congo-Kinshasa: Violences au Kasaï - Le spectre d'une enquête internationale plane sur le pays

Il accuse la justice congolaise de l'avoir empêché de tenir une conférence de presse et s'explique… Plus »

Ceci est, somme toute, la réponse de l'ONU à la récente requête des ONG congolaises qui ont réclamé l'ouverture d'une enquête internationale sur les violences meurtrières commises depuis septembre au Kasaï. Elles ont été rejointes par Washington qui, dans la foulée, a exhorté l'ONU à créer une commission d'enquête sur les meurtres de ses deux experts qui enquêtaient sur la situation sécuritaire au Kasaï. L'assassinat de l'américain Michael Sharp et de la Suédo-chilienne Zaida Catalan dénote le degré de cruauté de leurs bourreaux et du niveau de l'insécurité qui gangrène la région.

Les violences déplorées au Kasaï central depuis septembre 2016 consécutives aux affrontements récurrents entre les forces de l'ordre et les miliciens Kamuina Nsapu ont fait plus de quatre cents morts. Un triste bilan qui témoigne du niveau d'insécurité qui prévaut dans cette province et pour laquelle tout est mis en œuvre, au plan international, pour tenter d'y remédier. Pour le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme à Genève, la situation au Kasaï préoccupe les esprits. C'est avec raison d'alleurs que le sujet fut évoqué le 6 juin à l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'Homme à Genève censée se clôturer le 23 juin prochain.

