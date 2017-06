Sénégal: Journée mondiale de l'environnement - Les merveilles de Tambacounda et Kédougou mis en exergue

La région de Tambacounda a abrité, hier, la cérémonie officielle de la Journée mondiale de l'Environnement. Sous le thème « Rapprocher les gens de la nature » et sous le slogan « Je suis pour la nature », Abdoulaye Baldé, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a souligné que l'édition de cette année 2017 a poussé la réflexion sur les interrelations entre l'homme et la nature.

La visite du massif forestier de Néttéboulou, à 30 km de la commune de Tambacounda a été la première étape de la célébration de la Journée mondiale consacrée à l'environnement à laquelle a pris part le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Baldé.

C'est ainsi qu'à Néttéboulou, 7 blocs sont en train d'être exploités par les populations des villages riverains dans la forêt communautaire qui fait 10.000 ha.

Ici, les besoins des populations sont satisfaits grâce aux revenus générés par une exploitation durable des ressources. Ces forêts sont divisées en blocs, avec des rotations de huit ans qui les laissent se regénérer et devenir plus touffues.

Cette année aussi, aucun feu de brousse n'a traversé cette zone. Suffisant pour M. Baldé de mettre en exergue le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année : « Rapprocher les gens de la nature ».

Pour lui, c'est une invite à communier avec la nature, à en apprécier la beauté et l'importance et à répondre à l'appel lancé par la communauté internationale pour la protection de la Terre que nous partageons, dans un monde de plus en plus urbanisé. Mieux, a-t-il estimé, il s'agit d'un cri du cœur « pour nous amener à mieux considérer la nature et à en faire un atout plutôt que de la détruire ».

C'est d'ailleurs pour coller au thème que la région de Tambacounda est choisie, cette année, pour abriter la cérémonie officielle de cette journée, a souligné le ministre.

« Au vu des spécificités environnementales des régions de Kédougou et de Tambacounda, parmi lesquelles la beauté des chutes d'eau de Dindéfélo, la problématique partagée de l'utilisation du mercure dans les sites d'orpaillage à Kédougou et à Tambacounda, la sauvegarde du Parc national du Niokolo Koba, la gestion durable de la forêt de Néttéboulou, nous nous réjouissons de commémorer cette journée dans le Sénégal oriental, plus particulièrement dans la région de Tambacounda », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le Sénégal, comme les autres pays, est également menacé.

Préserver les ressources pour les générations futures

A titre d'illustration, les superficies forestières sont passées de 9,7 millions d'hectares en 2005 à 8,5 millions d'hectares en 2010, selon la Fao, soit une perte annuelle d'environ 40.000 ha. Pour lui, nous exploitons à un rythme immodéré les ressources naturelles dont nous avons la responsabilité de préserver pour les générations futures.

« C'est pourquoi des projets tels que le Progede (Projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles de substitution), dont nous avons visité ce matin les réalisations, avec la forêt aménagée de Néttéboulou, sont à soutenir », a-t-il argumenté.

D'autant que l'objectif de ce programme est de contribuer à l'augmentation, de manière durable, de la disponibilité de combustibles domestiques diversifiés ainsi que des revenus des communautés concernées, tout en préservant les écosystèmes forestiers. C'est un pôle économique pour 19 villages et 250 acteurs qui gèrent, de façon durable, cette forêt, contribuant à atténuer les effets du dérèglement climatique.

Abdoulaye Baldé a profité de cette tribune qui a regroupé les autorités, élus et acteurs de Tambacounda et Kédougou pour lancer un appel solennel au civisme de chacun pour faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre dans la paix et la tolérance, en harmonie avec la nature.

« Encore une fois, cette nature nous est indispensable ; en prendre soin, c'est prendre soin de nous-mêmes », a-t-il plaidé, magnifiant l'implication des « Partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant dans la mise en œuvre de notre politique de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles ».

Auparavant, le député-maire de Tambacounda, Mame Balla Lô, le président du Conseil départemental et les représentants des orpailleurs se sont réjouis du choix de la région pour abriter cette journée.