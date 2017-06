Gabon: Programme National de volontariat - Une rencontre des partenaires à Libreville pour évaluer les avancées

Dans l'optique de relancer le processus de mise en œuvre du projet d'un corps national de volontaires au Gabon, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et le programme des volontaires des Nations Unies, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, organisent depuis le 6 juin à Libreville, une rencontre des partenaires de ce projet en vue de faire le point sur l'évolution du projet, et la mobilisation de nouveaux partenaires dans la mise en œuvre de ce projet qui est inscrit dans la Politique Nationale de la Jeunesse du Gabon.

Pendant deux jours (6-7 juin), les différents partenaires au projet de mise en œuvre d'un « Programme national de volontariat au Gabon » vont réaffirmer l'appui que les partenaires devront apporter au Gouvernement dans le cadre du projet, faire le point sur l'état d'avancement du processus qui a connu du retard en raison de la crise post-électorale d'aout 2016, et mobiliser de nouveaux partenaires en vue de faciliter le démarrage effectif de ce programme. Pour Yves Nassouri, le représentant de du Bureau Régional pour l'Afrique centrale de l'OIF (BRAC-OIF), son organisation accompagne ce projet au niveau du Gabon conformément à ses engagements lors du 15e Sommet de la Francophonie qui avait adopté la Stratégie de la Jeunesse en 2014.

Pour cette raison, il a rappelé que cette rencontre visait entre autres, l'installation officielle du comité technique du projet et faciliter le processus de mise à disposition des ressources des partenaires, tout en créant les conditions du lancement officiel du projet de création d'un corps national de volontaires au Gabon. Par ailleurs, Dr.Kanté Mamadou représentant du Système des Nations Unies a indiqué qu'à « l'ère où le monde s'est fixé des objectifs de développement durable, le mot d'ordre est de ne laisser personne au bord de la voie. Le volontariat est un excellent outil pour en appeler à l'engagement individuel et collectif pour le bien-être de tous ». Pour lui, ce dispositif va « permettre de garantir la participation de la jeunesse au processus de développement national, mais aussi va augmenter l'employabilité de ces jeunes en leur accordant une exposition professionnelle pertinente ».

Ce corps de volontaires pourrait ainsi créer une cohésion sociale, car ce programme mettra aussi un accent particulier sur l'inclusion sociale permettant ainsi à tous les jeunes de tout horizon, conditions sociales et physiques de participer pleinement. Un objectif qui s'inscrit dans la vision de la Politique Nationale de la Jeunesse du Gabon qui a été adoptée par le Gabon. Pour Anaclé Mathieu Taty, Directeur de Cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports « le premier intérêt de cet atelier est l'opérationnalisation de la recommandation 6 de la Politique Nationale de la Jeunesse, à savoir "développer le volontariat avec deux objectifs : (1) créer un réseau de volontaires dans la société et (2) valoriser le volontariat dans le parcours de formation. Le second intérêt est de promouvoir la participation et l'intégration de femmes et des hommes dans l'édification de la société gabonaise,... ».

Pour rappel, c'est en mai 2016 que le document projet « Programme national de volontariat au Gabon » a été signé entre le Gouvernement gabonais et l'OIF, le PNUD, l'UNFPA et le programme VNU, en présence du président de la République.