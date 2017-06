Burkina Faso: Hôpital Yalgado - «Chaude» journée pour Paul Kaba Thiéba

Plusieurs unités, surtout celles sensibles ont été visité par le Premier ministre. A pas de course, le directeur général de l'hôpital Robert Sangaré a présenté à son hôte du jour les conditions dans lesquelles travaille son personnel : urgence médicale, urgence traumatologique, pédiatrie, imagerie médicale, salle de radio et le centre d'hémodialyse.

Pour le chef du gouvernement, cette visite a permis à son équipe de pouvoir constater les conditions dans les quelles travaille le personnel de santé et l'état des infrastructures sanitaires et du matériel médical.

« L'hôpital ne répond plus au besoin des populations en tant que telle parce que ses capacités d'accueils et ses infrastructures méritent une rénovation. Nous avons pu nous en rendre compte en visitant les différents services. Nous avons vu les conditions dans lesquelles les soins étaient dispensés. Et tout cela demande des réponses d'urgence au niveau de l'équipement de l'hôpital et de tous ce qui concourent à assurer des soins de qualité à nos compatriotes » a laissé entendre Paul Kaba Thiéba qui également promis que tout sera mis en œuvre pour que l'hôpital redevienne le fleuron qu'il était. Et pour ce faire, il a indiqué que le gouvernement mettra en place des réformes et des politiques d'investissement dans le domaine de la santé publique.

A l'issue de cette visite qui a duré plus de 90 minutes, le Premier ministre et son staff ont échangé avec le personnel soignant et les représentants des syndicats de la santé, section de l'hôpital. Avec les partenaires sociaux, il a surtout été question de l'amélioration des conditions de vie et de travail et de la sécurité du personnel car rien que ce lundi trois agents ont été agressés par l'accompagnant d'un malade avec pour conséquence un arrêt de travail de 24 heures avec reconduction de fait.

« Par rapport à l'incident, j'ai réaffirmé la position du gouvernement qui est la tolérance 0 à ces genres d'agression. Nul n'a le droit de se faire justice soit même. Comme ce qui c'est passé à Bobo Dioulasso, la justice a été saisie et elle sera rendue dans toute sa rigueur. Et si il ya des mesures administratives à prendre cela se fera également. Ce faisant, j'ai demandé à l'administration de l'hôpital de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes » a-t-il fait savoir tout en invitant les agents à reprendre le service pour le bonheur des malades.

Les responsables et les militants de la section Yalgado du Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA), après des échanges directs et houleux avec Paul Kaba Thiéba au moment de son départ de l'hôpital, ont décidé séance tenante de suspendre leur mot d'ordre d'arrêt de travail. Cependant, ils ont promis de suivre la suite du dossier car disent ils, l'acte d'agression de leurs camarades ne doit pas rester impuni.

« Avec les promesses du Premier ministre qui est sorti dans la foule pour nous rassurer de sa bonne foi et de la diligence qui sera donné au traitement judiciaire de l'acte d'agression, nous avons appelé les agents à reprendre le travail » a affirmé Modeste Méda, le secrétaire général adjoint du Syntsha Yalgado.

Paul Kaba Thiéba avant de partir a réaffirmé aux agents sa disponibilité et son engagement personnel à les écouter afin d'apporter des réponses à leurs préoccupations. Et en ce qui concerne la sécurité du personnel, il a fait savoir qu'il consultera son ministre de la sécurité afin de voir dans quelles conditions un détachement des forces de sécurité pourrait être déployé au sein de l'hôpital.