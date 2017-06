Congo-Kinshasa: Polémique autour de la décoration du général John Numbi

Il se poursuivra au niveau régional ou international même si on nous refuse de rendre justice, à Floribert Chebeya et Fidèle Bazana ici en RDC. Quoi que l'on fasse, justice leur sera rendue. Le général John Numbi répondra de ses actes ».

Aujourd'hui, avec cette nomination, nous sommes déçus et nous pensons que cela vient corroborer la thèse selon laquelle l'assassinat de Floribert Chebeya est un crime d'Etat ciblé et planifié ».

« Le nom du général Numbi a été cité dès le premier jour de la découverte du corps sans vie de Floribert Chebeya et toute l'opinion nationale et internationale sait bien qu'il est considéré comme le suspect numéro un dans cet assassinat, rappelle-t-il.

Le déroulement et les conclusions du procès sur cette affaire ont été également désapprouvés par les avocats de la défense et les ONG des droits de l'homme.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.