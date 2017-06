Togo: Quatre organisations togolaises s'impregnent du nouveau programme WSM/DGD 2017-2021

La problématique du travail décent et le droit a la protection sociale, ce sont les deux axes prioritaires du nouveau programme WSM/DGD pour la periode 2017-2021.

Pour aider les organisations partenaires du Togo que sont la FTBC, SADD, WAGES et le PODDED a s'approprier ce nouveau programme qui devrait leur ètre d'un apport capital dans la gestion quotidienne de leurs actions, Solidarité Mondiale appuyée par ses partenaires belges dont l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes (1ere mutualité belge) regroupent des responsables politiques et techniques de ces structures togolaises précitées, en un atelier de lancement du programme depuis ce mardi matin et ceux pour trois jours (du 06 au 08 juin 2017), à Lomé.

Des explications du Coordinateur continental des programmes de Solidarité mondiale et Représentant résident auprès des décideurs et autres organisations africaines, Usuel Tswadirimaana, le nouveau programme fonde la problématique du travail décent sur les objectifs du développement durable contenu dans l'agenda 2030, et celui de l'agenda 2063 de l'Union Africaine. et quant au volet du droit a la protection sociale, sa finalité quant ce qui concerne le nouveau programme est de sortir les travailleurs de la vulnérabilité et de la précarité.

Pour ce qui est de ces organisations conviées a cet atelier de lancement du programme WSM/DGD 2017-2021, il est attendu d'eux, "le développement des services qui permettent aux groupes qui ne bénéficient pas de leurs droits d'avoir accès", "le développement des initiatives économiques et sociales, fournir plus "assistance juridique et sociale" aux travailleurs qui en ont besoin et ceci, dans la droite ligne la Convention 189 de l'OIT qui reconnait la nécessite de disposer d'une Convention collective sectorielle technique pour les employés domestiques, et enfin la mise en branle des actions politiques comme par exemple des plaidoyers ensemble avec leurs collègues sous-régionaux, et belges "pour influencer positivement les politiques africaines et internationales".

Pour en arriver la, ces organisations d’après le Coordinateur continental des programmes de Solidarité mondiale a confie qu'il sera présente les résultats des évaluations du programme antérieur 2014-2016, pose des jalons du nouveau programme et aussi valide le programme tel qu'approuve par la DGD. Aussi, des communications tourneront autour des outils de gestion du nouveau programme, des plans opérationnels des différents partenaires et la problématique de l'environnement et du genre et amener les responsables politiques et ceux techniques auront une même compréhension du processus de renforcement des capacités.