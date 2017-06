Le montant cumulé des malversations s'élèverait à 7,5 millions d'euros. Dès lors, on comprend pourquoi le président Kabila s'en remet en toute sérénité au calendrier de cette institution qui, véritablement, ne peut être indépendante de son agenda caché à lui, surtout quand on sait que c'est le gouvernement qui a la responsabilité de la convocation du corps électoral.

Certes, l'on peut comprendre que les brebis se soient égarées après que la mort a fauché le berger, mais l'effet de la stupeur et de l'émotion passé, le sacrifice consenti par le pâtre devait rassembler le troupeau et le fédérer face à l'ennemi qui menace sa survie. Mais bien au contraire, l'on a assisté à une guerre des ego et de positionnement, qui a fini par dissiper l'énergie de la troupe.

Avec cette dernière sortie qui semble repousser aux calendes congolaises les élections, les lignes de sa stratégie se confirment : l'homme fait des pieds et des mains pour faire capoter le processus électoral afin de s'accrocher au pouvoir. Et pour ce faire, il joue bien efficacement avec le temps qui s'est montré un bon allié, surtout avec la mort de Etienne Tshisékédi.

Dans un entretien récent accordé au magazine allemand Der Spiegel, le président congolais, Joseph Kabila, jure, la main sur le cœur, n'avoir «rien promis du tout» concernant la tenue de l'élection présidentielle d'ici la fin de l'année 2017. Et voilà donc une déclaration qui provoque un tollé à Kinshasa et un peu partout à travers le monde.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.