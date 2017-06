Togo: L'enseignement supérieur a enfin une loi d'orientation

Le projet de loi d'orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo a fait l'objet d'étude ce mardi lors de la 4ème séance plénière de la 1ère session ordinaire de l'année, à l'Assemblée nationale. Le texte a été adopté à l'unanimité des 60 députés présents à la plénière. C'est une loi qui apporte des innovations mais aussi des obligations pour tous les acteurs.

« Le texte que vous venez d'adopter, honorables députés, ne s'attache pas aux seuls établissements. Il définit les droits et les devoirs des membres de la communauté éducative : étudiants, enseignants et personnels administratifs et techniques », a précisé Octave Nicoué Broohm, ministre en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce passage est obligatoire « car une Université ne vit que par t pour celles et ceux qui lui consacrent leur carrière ou, pour ce qui est étudiants, une partie importante de leur jeunesse », a-t-il ajouté.

Entre autres innovations, les Universités publiques togolaises seront dorénavant dotées d'un Conseil d'Administration, comme c'est le cas pour les sociétés d'Etat afin d'assurer plus de rigueur et plus de résultats. L'autorisation pour les établissements ou instituts supérieurs d'enseignement a également connu une retouche. Désormais, ce sera l'affaire d'un décret en conseil des ministres. Les recherches seront aussi cadrées par un texte d'application qui sera adopté ultérieurement.

« La loi qui a accueilli aujourd'hui votre assentiment est un dispositif-cadre que de nombreux textes sont appelés à détailler. Très prochainement, nous reviendrons à vous pour solliciter leur adoption », a déclaré le ministre Broohm aux députés.