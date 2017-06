Niger: L'opposant Amadou Djibo Ali dit Max prend trois mois de prison avec sursis

C'est dire si le pouvoir de Niamey a tout à perdre dans cette affaire où il joue sa crédibilité, sans oublier que cela pourrait ragaillardir l'opposition et la société civile dont une collusion pourrait faire voir des vertes et des pas mûres au pouvoir de Mahamadou Issoufou.

Cela fait tout simplement mauvais genre. D'autant plus qu'en se montrant allergique à toute critique, le pouvoir apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la manne de l'uranium a longtemps profité et continue peut-être de profiter encore aux tenants du pouvoir, au détriment du peuple nigérien qui n'y voit que dalle.

A ce rythme, on peut dire que c'est l'image du Niger qui risque de s'effriter et celle du pouvoir d'aller en lambeaux. Autrement, comment comprendre qu'un chef d'Etat comme le président Mahamadou Issoufou qui se gargarise d'être parmi les démocrates du continent et qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, en vienne à donner l'impression de s'attaquer aux libertés individuelles et collectives pour des questions de revendications de plus de transparence dans la gestion de la manne de l'uranium ?

