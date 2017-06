Angola: Une approche sur la vie et l'oeuvre d'Elias Dya Kimuezu

Luanda — La vie et l'oeuvre du chanteur angolais Elias Dya Kimuezu seront portées au débat mercredi 7 juin, dans l'habituel programme Maka, sous l'égide de l'Union des Ecrivains Angolais (UEA).

A cet effet, l'UEA a invité Agnela Barros pour diriger la dissertation sur la vie et l'œuvre de celui qui est également considéré le roi de la musique angolaise.

Elias Francisco José, du nom artistique Elias Dya Kimuezu, a plus de 70 ans et interprète la musique dans différents styles musicaux tels que Semba, rumba et boléro.

Avec une carrière commencée dans les années 50 dans le groupe "Turma do Margoso" comme chanteur, Elias Dya Kimuezu a enregistré quatre Long Playing (LP) et quatre autres singles, tous produits entre les années 60 et 70, ayant publié en 2005 son premier CD.

Il a découvert sa vocation artistique à l'âge de 15 ans, résultant de sa constante fréquence à Samba Kimúngua dans la zone de Bungo, où résidaient plusieurs travailleurs du port et des chemins de fer qui jouaient et dansaient le kinganje. Deux ans plus tard, il a rejoint Os Kizombas.

En 1972, en vertu de son travail pour la musique, il a été distingué avec une statuette en référence à "11 mais da cidade de Luanda", qui récompensait les 11 figures les plus remarquables dans les différents domaines professionnels et sociaux dans la capitale.

C'est depuis le milieu des années 60 qu'Elias Dia Kimuezu, est considéré comme le roi de la musique angolaise grâce à la qualité de son travail.