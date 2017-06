Angola: Handball/Mondial - "Nous allons jouer en pensant à Natalia" - Juliana Machado

Plus de 800 pièces d'ivoire façonnées et non façonnées ont été saisies… Plus »

Au Portugal, "le sept nationale" (techniquement dirigé par le Danois Morten Soubak) réalise un micro-stage de deux semaines (6-17), dans la zone de Gaia, et effectuera quatre matches amicaux, deux face à la Norvège - championne du monde en titre - et les deux autres avec les équipes locales.

Parlant à l'Angop, à l'Aéroport international "4 de Fevereiro", peu avant que la sélection nationale s'envole pour Porto (Portugal), la joueuse de Primeiro de Agosto a admis qu'il s'agissait d'une grande perte, qui a grandement affecté le groupe, en particulier les plus jeunes et les nouvelles.

"Nous regrettons l'absence de Natalia (MVP de la dernière Coupe d'Afrique des Nations réalisée à Luanda en 2016), car elle est la plus ancienne du groupe, une athlète très expérimentée et qui agit comme une conseillère et entraîneuse sur s formatrice sur terrain", a indiqué l'ancienne gardienne d'une équipe d'Espagne.

