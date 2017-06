Sénégal: Ziguinchor - L'Université Assane Seck se mobilise pour la préservation du potentiel forestier local

Ziguinchor —

L'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) et les acteurs locaux ont célébré mardi la Journée mondiale de l'environnement en mettant l'accent sur "l'urgence de préserver l'écosystème" de cette partie sud du pays.

A l'UASZ les étudiants du département de géographie et la Direction de l'environnement et de la sécurité de l'université ont initié une série d'activités de sensibilisation, de reboisement et de ramassage de déchets dans l'espace universitaire.

"Nous nous sommes inspirés du thème de cette journée +Rapprocher les gens de la nature+ pour interpeller les consciences par rapport à des fléaux comme la prolifération de déchets plastiques, la dégradation de l'écosystème. Tant que les gens jettent les sachets d'eau dans les rues, les ordures feront toujours partie de notre décor", a souligné Cheikh Abba Seydi, président de la commission de l'Environnement.

Pour le vice-recteur chargé de la vie universitaire, Omar Sy, l'Université Assane Seck de Ziguinchor "doit donner l'exemple dans la lutte pour la préservation de l'environnement et de l'écosystème en proposant un modèle efficace".

"Il y a urgence à protéger et à préserver le potentiel écologique de Ziguinchor qui offre une nature unique dans l'un des paysages les plus fascinants du pays. Il n' y pas au Sénégal une autre région avec des variétés comparables de paysages, d'écosystèmes et de biodiversité", a ajouté de son coté, le directeur régional de l'environnement et des établissements classés Khadim Niass.