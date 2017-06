Angola: L'Exécutif réaffirme la priorité dans la formation des cadres sociaux

Luanda — L'Exécutif continuera à donner la priorité à la formation et qualification des cadres sociaux, visant leur contribution à la réalisation des défis d'améliorer la qualité de vie du peuple angolais, sous la stratégie à long terme "Angola 2025" et conformément aux objectifs globaux de l'"Agenda 2030 pour le développement durable".

C'est ce qu'a réitéré lundi, à Luanda, la secrétaire d'État à l'Assistance Sociale, Mariada Luz Cirilo de Sá Magalhães, à l'acte d'ouverture des célébrations de la Journée du travailleur social, célébrée le même jour, sous la devise " Travailleur social, agent de changement et développement social".

Après avoir considérés tous les travailleurs sociaux (assistants, éducateurs sociaux,éducateurs d'enfance, agents et vigilants sociaux et de l'enfance) comme des agents de changement social, elle a dit qu'ils étaient habilités à intervenir auprès des différents groupes de la population dans les contextes sociaux, culturels et éducatifs spécifiques.

Il a également informé que le Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale (MINARS) développait un ensemble de méthodologies, stratégies et actions qui constituent les grandes lignes de force de ce processus basé sur la municipalisation de l'action sociale, l'organisation et le renforcement des systèmes d'information et gestion, avec la création du registre social unique et le développement d'une stratégie de participation et d'affermissement de la société civile.

Le 5 juin a commencé à être célébré comme Journée du travailleur social en Angola depuis 2013, après l'institutionnalisation de cette date.

Dans le cadre des festivités de la date cette année, le Gouvernement, à travers le Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale (Minars), félicite les professionnels et étudiants pour l'option de ce domaine scientifique, les sciences sociales et humaines, dont les compétences sont la "colonne vertébrale" de la politique sociale en Angola.