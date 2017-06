Angola: Le Budget et les promotions dominent la rencontre entre le MIREX et des ambassadeurs

Luanda — La prévision budgétaire de l'exercice 2018 et les promotions de cadres de direction ont dominé mardi, à Luanda, la rencontre entre les hauts fonctionnaires du ministère des Relations Extérieures (MIREX) et les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République d'Angola accrédités dans divers pays et auprès de différentes organisations internationales.

La réunion, tenue à l'amphithéâtre Afonso Van-Dunem et présidée par le ministre Georges Chikoti a également compté sur les présences des secrétaires d'Etat au MIREX, Manuel Augusto, et à la Coopération, Ângela Bragança, ainsi que des directeurs de Géopolitique et d'autres responsables.

Quant au budget pour l'exercice 2018, le secrétaire général du MIREX, Samuel Cunha, a informé que le ministère des Finances avait déjà fixé les valeurs, soulignant qu'il s'agit d'une reconduction du budget de l'année en cours, qui n'est pas encore au stade de dialogue.

Il a également fait savoir que le gouvernement payait déjà des arriérés, qui sont les montants déjà approuvés dont les dépenses ont été budgétisées.

«De notre point de vue, les chiffres sont encore insuffisants pour nos besoins et des missions diplomatiques. Bien sûr, il faudra un long processus déjà connu jusqu'à l'approbation du budget», a-t-il dit.

Le secrétaire général a également informé que le Gouvernement payait déjà les arriérés jusqu'à juillet prochain, dont les dépenses ont été budgétisées, mais l'argent n'a pas encore été mis à la disposition.

Il a souligné que le paiement serait effectué en deux modalités, notamment en liquide d'un total de 500 millions de kwanzas, et en bons de Trésor.

Quant l'ascension, il a expliqué que 59 cadres avaient été promus à la carrière diplomatique, dont 12 membres de direction au titre d'ambassadeurs de carrière, neuf ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, 13 ambassadeurs de carrière et 25 déjà à la retraite, nommé par décret présidentiel du 27 février 2017.

En ce qui concerne le redimensionnement des missions diplomatiques, il a précisé que dans le cadre de la contention de dépenses en raison de la situation difficile que connaît le pays, le ministère a reçu les instructions de l'Exécutif pour réduire les dépenses dans les organes internes et externes. I C'est dans ce contexte, a-t-il fait savoir, il a été créé une commission interministérielle, coordonnée par le ministre d'Etat à la Maison civile de la Présidence de la République, Hélder Vieira Dias, qui est également intégrée par le ministère des Relations Extérieures et d'autres organes qui contribuent à la diplomatie angolaise.

La réduction des coûts fixes a trait aux coûts du personnel, tels que le paiement du loyer de maisons, la santé et bien d'autres, dont l'objectif principal sera de réduire le personnel.