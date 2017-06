Burkina Faso: Crise à Yalgado - Les soins intensifs de Dr Thiéba

Le nouveau premier président de la Cour des comptes, Me Jean Emile Somda, après avoir prêté… Plus »

«Nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Justice sera rendue dans toute sa rigueur», soutient le PM. Pour désamorcer la crise, Paul Kaba Thiéba a donné des instructions fermes pour que la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de l'hôpital soit garantie. En sus il a assuré les frondeurs que le dossier de l'agression serait bien diligenté et que les coupables vont répondre de leurs actes.

Afin de le remettre Yalgado dans son lustre d'antan, Paul Kaba a promis sa rénovation et son équipement en matériel et infrastructures.

«Nous avons constaté qu'il ne répond plus aux besoins des populations. Nous avons vu les conditions dans lesquelles ils travaillent et nous pensons qu'il faut des réponses d'urgence », a-t-il déclaré. Ce sentiment est partagé par le directeur général de l'hôpital Yalgado, Robert Sangaré, qui affirme que depuis un certain temps le personnel a le sentiment que l'hôpital Yalgado est délaissé.

De là le Premier ministre va poursuivre sa tournée, bavardant parfois avec des patients ou interrogeant des médecins sur des sujets divers. C'est une immersion qui a permis à Paul Kaba Thiéba de savoir que l'hôpital de référence et dernier recours n'est plus au top.

La ronde va concerner les services d'urgences médicale et pédiatrique, d'imagerie médicale, le centre de dialyse et des urgences traumatologiques. Aux urgences médicales, le Dr Sambo Bonkoungou a expliqué au chef du gouvernement que ce service est un lieu de transit.

Matinée on ne peut plus chargée pour Paul Kaba Thiéba ce mardi 6 juin 2017.

Une tournée qui a permis à Paul Kaba Thiéba de se rendre compte que les choses ne sont plus au beau fixe dans l'hôpital de référence et de dernier recours. Il a mis à profit cette visite pour désamorcer la crise qui couvait depuis l'agression de trois agents.

