Afrique du Nord: La Mauritanie décide de rompre ses relations diplomatiques avec Qatar

Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Etat de Qatar. C'est qui ressort d'un communiqué rendu public mardi soir à Nouakchott par le ministère des affaires étrangères et de la coopération dont voici le texte intégral :

« Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a, à toutes les occasions, exprimé son fort engagement de défendre les intérêts supérieurs de la Nation Arabe et son attachement au respect du principe de la souveraineté des Etats ; de la non- ingérence dans leurs affaires intérieures, œuvrant constamment à renforcer la stabilité et la sécurité au sein de notre nation arabe et dans le monde.

Ses positions ont toujours traduit sa profonde conviction de la nécessité de renforcer la coopération et la solidarité entre les frères et son engagement à faire face à tout ce qui est de nature à menacer la sécurité et la stabilité de notre nation arabe.

Fort malheureusement, l'Etat de Qatar a pris l'habitude d'œuvrer à mettre en cause ces principes sur lesquels est fondée l'action arabe commune.

La politique de ce pays s'est liée dans la région au soutien d'organisations terroristes ; de la propagation d'idées extrémistes et s'est attelée à semer l'anarchie et répandre les tensions dans de nombreux pays arabes, ce qui a causé de grandes catastrophes humanitaires dans ces pays, en Europe et dans le monde ; tout comme cela a conduit à la dislocation d'institutions de pays frères et à la destruction de leurs infrastructures de base.

Dans le contexte de la persistance de Qatar à continuer ces politiques, le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Etat de Qatar ».