Congo-Kinshasa: Massacre de Mwanza-Lomba - Sept militaires devant la Cour militaire du Kasaï Oriental

Il avait affirmé que sur instruction du président de la République, le ministère de la Défense nationale avait dépêché dans les provinces du Kasaï Oriental et du Kasaï Central une commission conduite par des hauts magistrats. Cette commission était chargée de vérifier les faits et d'approfondir les enquêtes.

Ces militaires, dont deux majors, respectivement commandant et commandant second des opérations, avaient été arrêtés à l'issue des investigations menées par une équipe des hauts magistrats de l'Auditorat général.

Deux de neuf prévenus sont en fuite. La Cour militaire a déclaré instruire ce dossier des crimes de guerre en se fondant sur les dispositions des textes juridiques nationaux et non sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).

Ce dernier est accusé de crime de guerre par meurtre, crime de guerre par mutilation et traitement cruel, inhumain et dégradant. Il est aussi poursuivi pour sa responsabilité pénale en tant que supérieur hiérarchique pour des actes commis sous son commandement effectif.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.